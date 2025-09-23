Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Eşref Rüya dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu merak ediyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref hapisten çıkıp özgürlüğüne kavuşurmuştur fakat bu sefer de Nisan, kardeşini kaybetmenin kederine hapsolur. Eşref, Nisan’ın büyük acısında her daim yanında olmaya çalışsa da ikilinin yakınlıkları herkes için bir tehdit unsuru olmaya devam eder. Afra’nın sarsıcı ölümü ile intikam planını devreye sokan Dinçer, gizliliğini korumak için acımasızca hareket etmeye devam edecektir. Eşref’le yaşadığı yüzleşmeden sonra Kadir, gücünü korumak için kirli oyunlarına devam ederken Eşref’i etkisiz hale getirmenin yollarını arar. Nisan ise yüreğini sarsan acıyla mücadele ederken, Afra’nın gizemli ölümünün izini sürmekten de vazgeçmez.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Eşref, hapishanede kurduğu hükmüyle düşmanlarına gözdağı vermeye devam eder, dışarıda ise Nisan şöhret basamaklarını hızla tırmanır. Kadir, güç hırsıyla Yetimler’i ilkelerinden saptıracak hamleler planlarken, yeni kuracağı ortaklık onu beklemediği bir durumun ortasında bırakır.

Geçmişin karanlıklarından çıkan gizemli bir isim, Nisan ile Eşref’in hayatlarını sarsacak savaşın fitilini ateşleyince ikilinin aşkları bu zamana kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya kalır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 15. bölümü 23 Eylül Salı saat 20.00’de Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.