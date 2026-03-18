Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref, Nisan’la ayrılıkları yüzünden büyük acılar çekse de artık aşklarının imkansız olduğunu bilir. Her şey için kendini suçlayan Eşref, içinde biriken öfkeyle başa çıkmaya çalışırken istemeden de olsa acısını en yakınlarından çıkarır. Bir yandan acısıyla baş etmeye çalışırken diğer tarafta kıyasıya bir mücadeleye adım atan Eşref, Yaşar’ın ticaretini engellemek için tüm gücünü kullanır.

Nisan, yaşananlardan sonra hayatında yeni bir sayfa açmaya karar vererek herkesten uzaklaşmak ister. Fakat beklenmedik bir anda Yaşar’la yollarının kesişmesi, Nisan’ı sürpriz bir yolculuğa sürükleyecektir.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref ve Nisan’ın Yaşar’ın evinde karşı karşıya gelmesi gerginliğe sebep olur. Eşref, Nisan ve Yaşar’ın bağını sorgulamak isteyince artık birlikte olmadıklarını ona hatırlatan Nisan, Eşref’in hayatına karışmasını reddeder. Bundan sonra kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde durmak istese de, Nisan için yeni bir hayat kurmak düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

Eşref ise Yaşar’la girdiği güç mücadelesinde geri adım atmaya niyetli değildir. Bu yarıştan galip çıkmak için elindeki tüm kozları oynamaya kararlıdır. Fakat bu sırada Çiğdem’den gelecek sürpriz bir itiraf, Eşref’in dünyasını altüst edecektir.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 18 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.