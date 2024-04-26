Evdekiler filminin konusu ne? Evdekiler filminin oyuncuları kim?

Evdekiler (The Owners) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Evdekiler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Evdekiler filminin konusu ne? Evdekiler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 19:55
Evdekiler filminin konusu ne? Evdekiler filminin oyuncuları kim?
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Evdekiler filminin yönetmen koltuğunda Julius Berg oturuyor. Filmin senaristliğini Julius Berg, Mathieu Gompel üstleniyor. Peki, Evdekiler filminin konusu ne? Evdekiler filminin oyuncuları kim? 

EVDEKİLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir grup arkadaş hırsızlık için mükemmel bir ev bulduklarını düşünür. Bu ev boştur ve içeride içinde para dolu bir kasa vardır. Fakat evde yaşayan yaşlı çift eve erken döndüklerinde işler bir anda karışır. Ölümcül bir kedi fare oyunun ortasında kalan gençler, hayatları için hiç olmadığı şekilde savaşmak zorundadır.

EVDEKİLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Maisie Williams

Rita Tushingham

Sylvester McCoy

Stacha Hicks

Jake Curran

Andrew Ellis

Ian Kenny

EVDEKİLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Evdekiler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.


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