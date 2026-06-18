Yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu dizinin senaristliğini Sevgi Yılmaz üstleniyor. Peki, Eve Giden Yol dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Eve Giden Yol diziş ne zaman, nerede yayımlanacak?

EVE GİDEN YOL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Anadolu’nun ücra köşesinde yaşanan bir trafik kazasının ardından köyde mahsur kalan bir grup insan, açlık, korku ve açıklanamayan olaylarla çevrilirken yalnızca doğayla değil, kendi vicdanları, sırları ve geçmişleriyle de yüzleşmek zorunda kalır. Köyde yaşanan esrarengiz olaylar, dağılan hayatını ayakta tutmaya çalışan Kemal’in ve diğer kazazedelerin gerçeklik algısını git gide sarsarken, insan ilişkileri giderek ilkel bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür. Peki insan gerçekten kendi kaderinden kaçabilir mi?

EVE GİDEN YOL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Alper Çankaya, Özge Törer, Durukan Ordu, Saygın Soysal, Osman Alkaş, Sennur Nogaylar gibi isimler yer alıyor.

EVE GİDEN YOL DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Eve Giden Yol dizisi Netflix'te yayımlanacak.

EVE GİDEN YOL DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eve Giden Yol dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.