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Sean Penn’den ABD’yi sarsacak yeni film! 6 Ocak Kongre Baskını beyazperdeye taşınıyor

Sean Penn’den ABD’yi sarsacak yeni film! 6 Ocak Kongre Baskını beyazperdeye taşınıyor

17.06.2026 13:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sean Penn’den ABD’yi sarsacak yeni film! 6 Ocak Kongre Baskını beyazperdeye taşınıyor

"Savaş Üstüne Savaş" (One Battle After Another) filmiyle kariyerindeki üçüncü Oscar ödülünü kucaklayan usta sinemacı Sean Penn, ABD siyasi tarihinin en karanlık günlerinden birini beyazperdeye taşımak için hazırlıklara başladı. Penn'in hem senaryosunu kaleme alacağı hem de yönetmen koltuğuna oturacağı yeni proje, 6 Ocak 2021'deki kanlı ABD Kongre Binası baskınını ve bu olaylara karışan bir polisin gençlik yıllarını mercek altına alacak.
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Hollywood'un en politik ve üretken figürlerinden biri olan, kısa süre önce "Savaş Üstüne Savaş" (One Battle After Another) filmiyle üçüncü kez Oscar ödülüne layık görülerek rüştünü bir kez daha ispatlayan Sean Penn, sinema dünyasında çok konuşulacak yeni hamlesini yaptı. Siyasi ve toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen usta yönetmen, bu kez ABD yakın tarihinin en büyük krizlerinden biri olan 6 Ocak Kongre Baskını’nı sinemaya uyarlıyor.

Resmi ismi henüz netleşmeyen ancak sinema endüstrisinde şimdiden büyük bir heyecan yaratan proje; eski ABD Başkanı Donald Trump'ın radikal destekçileri tarafından 6 Ocak 2021'de gerçekleştirilen kanlı Kongre Binası baskınını, o gün barikatın arkasında duran bir polis memurunun gözünden ve o polisin gençlik yıllarına odaklanarak anlatacak.

BRADLEY COOPER İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, YAPIM 2027'DE

Sean Penn'in bizzat senaryosunu yazdığı filmin başrolü için Hollywood'un en güçlü aktörlerinden biri olan, beş Oscar adaylığı bulunan Bradley Cooper'ın adı geçiyor. Gelen bilgilere göre, Cooper'ın karakteri canlandırması için taraflar arasında yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor ancak henüz resmi bir imza atılmış değil. Büyük bir prodüksiyon ölçeğine sahip olması beklenen filmin çekimlerine ise 2027 yılının ortalarında başlanması hedefleniyor.

GİZEMLİ POLİSİN KİMLİĞİ MİCHAEL FANONE MU?

Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanacak proje için, baskın günü görev yapan ve ismi şimdilik saklı tutulan bir polis memurunun resmi onayının alındığı öğrenildi. Ancak sinema kulisleri, bu ismin kim olduğu konusunda güçlü bir tahmine sahip.

Sean Penn, 2022 yılında Kongre'de düzenlenen 6 Ocak oturumlarına sürpriz bir şekilde katılmış ve baskın sırasında göstericiler tarafından acımasızca dövülen, elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirilip kalp krizi ve travmatik beyin hasarı geçiren polis memuru Michael Fanone ile uzun süre yan yana oturup sohbet etmişti.

Başrol için düşünülen Bradley Cooper'a olan bariz fiziksel benzerliğiyle de dikkat çeken Michael Fanone’nin filmin ilham kaynağı olup olmadığı sorusuna ise yapım şirketinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.

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