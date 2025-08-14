Fargo filminin yönetmen koltuğunda Joel Coen oturuyor. Filmin senaristliğini Joel ve Ethan Coen üstleniyor. Peki, Fargo filminin konusu ne? Fargo filminin oyuncuları kim?
FARGO FİLMİNİN KONUSU NE?
Jerry Lundegaard borçları olan bir sahtekârdır. İhtiyaç duyduğu meblağda parayı acilen edinmeli ve borçlarını temizlemelidir. Karısının babası oldukça zengin bir adamdır; ancak gamsız bir sahtekar olan Jerry’ye yardım etmesi imkansız gibi görünmektedir. Jerry’nin aklına şeytani bir fikir gelir. Jerry, karısını kaçırmak ve kayınpederinden fidye istemek üzere iki adam kiralar. Lakin hiçbir şey planlandığı gibi ilerlemeyecektir.
FARGO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jerry Lundegaard - William H. Macy
Marge Gunderson - Frances McDormand
Carl Showalter - Steve Buscemi
Gaear Grimsrud - Peter Stormare
Wade Gustafson - Harve Presnell
Jean Lundegaard - Kristin Rudrüd
Scotty Lundegaard - Tony Denman
Stan Grossman - Larry Brandenburg
Shep Proudfoot - Steve Reevis
Norm Gunderson - John Carroll Lynch
Mike Yanagita - Steve Park
FARGO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Fargo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.