Fargo filminin yönetmen koltuğunda Joel Coen oturuyor. Filmin senaristliğini Joel ve Ethan Coen üstleniyor. Peki, Fargo filminin konusu ne? Fargo filminin oyuncuları kim?

FARGO FİLMİNİN KONUSU NE?

Jerry Lundegaard borçları olan bir sahtekârdır. İhtiyaç duyduğu meblağda parayı acilen edinmeli ve borçlarını temizlemelidir. Karısının babası oldukça zengin bir adamdır; ancak gamsız bir sahtekar olan Jerry’ye yardım etmesi imkansız gibi görünmektedir. Jerry’nin aklına şeytani bir fikir gelir. Jerry, karısını kaçırmak ve kayınpederinden fidye istemek üzere iki adam kiralar. Lakin hiçbir şey planlandığı gibi ilerlemeyecektir.

FARGO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jerry Lundegaard - William H. Macy

Marge Gunderson - Frances McDormand

Carl Showalter - Steve Buscemi

Gaear Grimsrud - Peter Stormare

Wade Gustafson - Harve Presnell

Jean Lundegaard - Kristin Rudrüd

Scotty Lundegaard - Tony Denman

Stan Grossman - Larry Brandenburg

Shep Proudfoot - Steve Reevis

Norm Gunderson - John Carroll Lynch

Mike Yanagita - Steve Park

FARGO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fargo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.