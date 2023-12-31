Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:36

Güncelleme: 31.12.2023 - 13:36

Son Kelime filminin yönetmen koltuğunda Mark Pellington oturuyor. Filmin senaristliğini Stuart Ross Fink üstleniyor. Peki, Son Kelime filminin konusu ne? Son Kelime filminin oyuncuları kim?

SON KELİME FİLMİNİN KONUSU NE?

Orta yaşlarını geçen ve emekli bir kadın olan Harriett (Shirley MacLaine) herşeyi kontrol altında tuttuğu başarılı bir iş kariyerinin ardından artık bu hayatın sonuna yaklaştığını, yaşlandığını, ölebileceğini ve yaşamdan fazla bir beklentisi kalmadığını düşünüp gazeteye kendi ölüm ilanını yazmaya karar verir. İlanı okuyan genç ve güzel gazeteci Anne’nin (Amanda Seyfried) dikkatini çeken bu durum kendisini meraklandırır ve Harriett ile tanışmaya kadar götüren girişimlerde bulunur. Harriett ile tanışan Anne, hayattan beklentisi kalmayan kadının neden bu durumla karşı karşıya kaldığını ve Harriet’in hayatındaki asıl gerçekleri öğrenmeye çalışacaktır. Anne’nin dostluğu Harriet’ın hayata bakış açısını değiştirecektir.

SON KELİME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amanda Seyfried

Shirley MacLaine

Anne Heche

Adina Porter

Tom Everett Scott

Gedde Watanabe

Thomas Sadoski

Joel Murray

Philip Baker Hall

Sarah Baker

Steven Culp

Joshua Harto

AnnJewel Lee Dixon

SON KELİME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Kelime filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.