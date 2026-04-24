Fırtına Çocuk filminin yönetmen koltuğunda Shawn Seet oturuyor. Filmin senaristliğini Justin Monjo üstleniyor. Peki, Fırtına Çocuk filminin konusu ne? Fırtına Çocuk filminin oyuncuları kim?

FIRTINA ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Colin Thiele'nin klasik romanından uyarlanan 1976 yapımı filmin yeniden çevrimi olan Storm Boy, artık emekli olan Michael Kingley'nin, çocukluğunda kurtarıp büyüttüğü pelikan Mr. Percival ile ilgili görüler görmesiyle çocukluğuna geri dönmesini anlatıyor.

FIRTINA ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Finn Little

Jai Courtney

Geoffrey Rush

Trevor Jamieson

FIRTINA ÇOCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fırtına Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.