Franklyn filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gerald Mcmorrow üstleniyor. Peki, Franklyn filminin konusu ne? Franklyn filminin oyuncuları kim?

FRANKLYN FİLMİNİN KONUSU NE?

Körfez Savaşı gazisi, dini bütün Esser, Londra’nın evsizlerin hükmündeki karanlık sokaklarında kayıp asi oğlunu aramaktadır. Otuzlarındaki Milo, gerçek aşkın saf ve güçlü duygularına tekrar sahip olmak için çabalayıp durmaktadır.

Çekici ve yaralı güzel sanatlar öğrencisi Emilia, hayat ve ölümü ayıran ince çizgide gidip gelen intihar konulu sanat projeleri üretmektedir.

FRANKLYN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eva Green

Ryan Phillippe

Bernard Hill

Sam Riley

Georgia Mackenzie

Kika Markham

Richard Coyle

Jay Fuller

FRANKLYN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Franklyn filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.