Franklyn filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gerald Mcmorrow üstleniyor. Peki, Franklyn filminin konusu ne? Franklyn filminin oyuncuları kim?
FRANKLYN FİLMİNİN KONUSU NE?
Körfez Savaşı gazisi, dini bütün Esser, Londra’nın evsizlerin hükmündeki karanlık sokaklarında kayıp asi oğlunu aramaktadır. Otuzlarındaki Milo, gerçek aşkın saf ve güçlü duygularına tekrar sahip olmak için çabalayıp durmaktadır.
Çekici ve yaralı güzel sanatlar öğrencisi Emilia, hayat ve ölümü ayıran ince çizgide gidip gelen intihar konulu sanat projeleri üretmektedir.
FRANKLYN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Eva Green
Ryan Phillippe
Bernard Hill
Sam Riley
Georgia Mackenzie
Kika Markham
Richard Coyle
Jay Fuller
FRANKLYN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Franklyn filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.