IMDb puanı en yüksek 7 gençlik dizisi

IMDb puanı en yüksek 7 gençlik dizisi

Gençlik dizileri, etkileyici hikayeleriyle izleyenleri ekrana kilitliyor. İşte IMDb puanlarıyla öne çıkan 7 gençlik dizisi!

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2025 Çarşamba, 12:03
IMDb puanı en yüksek 7 gençlik dizisi

Gençlik dizileri, büyüme sancıları, dostluklar, aşk hikayeleri ve hayata dair sıcak anlatımlarıyla her dönemin favori yapımları arasında yer alıyor. İşte IMDb puanlarına göre izleyicilerin kalbinde taht kurmuş, mutlaka izlenmesi gereken 7 gençlik dizisi...

IMDb puanı en yüksek 7 gençlik dizisi

1. Euphoria (2019 - Günümüz)

IMDb Puanı: 8.3

Zendaya'nın muhteşem performansıyla dikkat çeken Euphoria, bağımlılıkla mücadele eden Rue ve arkadaşlarının karanlık ama bir o kadar da gerçekçi hikayesini anlatıyor. Cesur anlatımı ve çarpıcı görselliğiyle gençlik dizileri arasında kendine özgü bir yer edindi.

IMDb puanı en yüksek 7 gençlik dizisi

2. Stranger Things (2016 - Günümüz)

IMDb Puanı: 8.7

80'lerin nostaljisi, doğaüstü olaylar ve genç kahramanların dostluk bağı... Stranger Things, sadece gençlik dizisi severleri değil, her yaştan izleyiciyi kendine hayran bıraktı.

IMDb puanı en yüksek 7 gençlik dizisi

3. 13 Reasons Why (2017-2020)

IMDb Puanı: 7.5

Hannah Baker'ın intiharına neden olan olayları kasetler üzerinden anlatan dizi, cesur temalarıyla büyük yankı uyandırdı. Zorbalık, depresyon ve gençlik sorunlarına odaklanan bu yapım, izleyenleri derinden etkiledi.

IMDb puanı en yüksek 7 gençlik dizisi

4. The O.C. (2003-2007)

IMDb Puanı: 7.5

California’nın lüks yaşam tarzını ve ergenlik döneminin çalkantılı ilişkilerini ele alan The O.C., Ryan, Seth, Summer ve Marissa’nın hikayesiyle 2000'li yılların efsane gençlik dizilerinden biri oldu.

IMDb puanı en yüksek 7 gençlik dizisi

5. Elite (2018 - Günümüz)

IMDb Puanı: 7.4

İspanyol yapımı Elite, zengin öğrencilerin okuduğu bir okulda işlenen cinayeti ve ardındaki sırları konu alıyor. Şaşırtıcı olay örgüsü ve sansasyonel ilişkileriyle gençlik dizileri arasında fark yaratıyor.

IMDb puanı en yüksek 7 gençlik dizisi

6. Derry Girls (2018-2022)

IMDb Puanı: 8.4

Kuzey İrlanda’da 1990'lı yıllarda geçen bu komedi dizisi, bir grup gencin hem siyasi çalkantılarla dolu bir ortamda hem de kendi ergenlik krizleriyle baş etmesini eğlenceli bir şekilde ele alıyor.

IMDb puanı en yüksek 7 gençlik dizisi

7. Sex Education (2019 - Günümüz)

IMDb Puanı: 8.3

Cinsellik, ilişkiler ve gençlik sorunları... Sex Education, mizahi ve samimi bir dille bu konulara eğiliyor. Asa Butterfield ve Gillian Anderson’ın başrollerini paylaştığı dizi, izleyicilere eğlenceli olduğu kadar düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Gençlik dizileri IMDb

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