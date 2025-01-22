IMDb puanı en yüksek 7 gençlik dizisi

1. Euphoria (2019 - Günümüz)

IMDb Puanı: 8.3

Zendaya'nın muhteşem performansıyla dikkat çeken Euphoria, bağımlılıkla mücadele eden Rue ve arkadaşlarının karanlık ama bir o kadar da gerçekçi hikayesini anlatıyor. Cesur anlatımı ve çarpıcı görselliğiyle gençlik dizileri arasında kendine özgü bir yer edindi.