TV yayın akışı 1 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Karateci Çocuk
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 Gazete Magazin
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:30 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Adım Farah
13:30 Yabani
14:45 Hudutsuz Sevda
16.15 Kader Bağları
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
01:45 Bambaşka Biri
04:15 Yabani
06:00 Kefaret
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11: Dizi TV
12:30 Ateş Kuşları
15:45 Aldatmak
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:05 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Züğürt Ağa
01:15 Baba Bizi Eversene
03:15 Aile
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Hayatımın Neşesi
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Karateci Çocuk
22:50 Kahraman Çocuk
01:10 Hayatımın Neşesi
03:30 Alparslan Büyük Selçuklu
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- Yargıdan 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı
- İsmail Hakkı Erdem cezaevinde 'intihar' etti
- DEVA Partisi kararını açıkladı!
- Soylu'nun trolleri 'aklını başına al' dedi
- Gizem Örge'den Daniele Santarelli itirafı
- Doğalgaza zam geldi!
- Muhittin Böcek'in o açıklaması tepki çekti
- Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi yine es geçti