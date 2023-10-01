TV yayın akışı 1 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2023 Pazar, 09:35
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Karateci Çocuk</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Karateci Çocuk

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:30 Gençlik Rüzgarı</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>12:30 Gazete Magazin</p> <p>16:15 Oynat Bakalım</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p> <p>01:30 Gazete Magazin</p> <p>03:30 Gençlik Rüzgarı</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 Gazete Magazin

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Gazete Magazin

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:30 Tuzak

Player Alanı
<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>11:15 Adım Farah</p> <p>13:30 Yabani</p> <p>14:45 Hudutsuz Sevda</p> <p>16.15 Kader Bağları</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kirli Sepeti</p> <p>01:45 Bambaşka Biri</p> <p>04:15 Yabani</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Adım Farah

13:30 Yabani

14:45 Hudutsuz Sevda

16.15 Kader Bağları

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

01:45 Bambaşka Biri

04:15 Yabani

06:00 Kefaret

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet</p> <p>11: Dizi TV</p> <p>12:30 Ateş Kuşları</p> <p>15:45 Aldatmak</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:05 Safir</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11: Dizi TV

12:30 Ateş Kuşları

15:45 Aldatmak

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:05 Safir

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi</p> <p>14:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>16:15 Dilek Taşı</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 5N1K</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Yuvam Olsun</p> <p>14:30 Aile</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>23:15 Züğürt Ağa</p> <p>01:15 Baba Bizi Eversene</p> <p>03:15 Aile</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Züğürt Ağa

01:15 Baba Bizi Eversene

03:15 Aile

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:45 Beni Böyle Sev</p> <p>08:35 Alparslan Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>15:45 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Karateci Çocuk</p> <p>22:50 Kahraman Çocuk</p> <p>01:10 Hayatımın Neşesi</p> <p>03:30 Alparslan Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Beni Böyle Sev

08:35 Alparslan Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Hayatımın Neşesi

15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Karateci Çocuk

22:50 Kahraman Çocuk

01:10 Hayatımın Neşesi

03:30 Alparslan Büyük Selçuklu

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