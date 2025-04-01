TV yayın akışı 1 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 1 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, TV yayın akışı 1 Nisan Salı...

Haber Merkezi
01 Nisan 2025 Salı, 09:38
TV yayın akışı 1 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

1 Nisan Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Nisan Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Şarkılar Bizi Söyler 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Bayramlık 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Eltilerin Savaşı 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Lingo Türkiye 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00

TV yayın akışı 1 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Kaçış Planı

TV yayın akışı 1 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Tehlike Bölgesi

TV yayın akışı 1 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bayramlık

22:45 Babasının Kızı

TV yayın akışı 1 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bahar

10:45 Baba Bizi Eversene

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Nasipse Olur

TV yayın akışı 1 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kral Kaybederse

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar

16:45 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:45 Sahipsizler

TV yayın akışı 1 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Teşkilat

17:15 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Lingo Türkiye

TV yayın akışı 1 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

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