TV yayın akışı 1 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, TV yayın akışı 1 Nisan Salı...
1 Nisan Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Nisan Salı tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Şarkılar Bizi Söyler 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Bayramlık 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Eltilerin Savaşı 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Lingo Türkiye 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Kaçış Planı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Tehlike Bölgesi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bayramlık
22:45 Babasının Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:45 Baba Bizi Eversene
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Nasipse Olur
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kral Kaybederse
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar
16:45 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:45 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:15 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lingo Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
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