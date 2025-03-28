Yayınlanma: 28.03.2025 - 21:09

Güncelleme: 28.03.2025 - 21:09

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 707. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Arka Sokaklar’ın merakla beklenen yeni bölümü 28 Mart Cuma günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Uyuşturucu bağımlısı genç sedef uyuşturucu çetelerinin eline düşer. Ekibimiz Sedef'i kurtarmak için mücadele verirken çetelerin peşinden Ayvalık'a kadar gidecektir. 14 yaşındaki Milli Atlet Emir sokak ortasında öldürülür. Bu haber Emir'in ailesini perişan eder. Metin yeni flörtü Betül’le buluşacağı için çok heyecanlıdır. Ancak Betül'ün eski eşi Ceyhun onları takip etmektedir.