TV yayın akışı 10 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yeni bir haftayı karşıladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 10 Ekim Pazartesi TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, PAZARTESİ HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Katakulli

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Dizi Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Küçük Gün Işığı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu