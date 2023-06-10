TV yayın akışı 10 Haziran Cumartesi! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?
Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı…
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Adım Farah
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Gülcemal
15:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gol Kralı
21:45 Ali Kundilli
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yüz Yıllık Mucize
10:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
20:00 Evim Sensin
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Veda Mektubu
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Ölüm Akvaryumu
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
17:30 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)
20:00 Maç Başlıyor
22:00 Şampiyonlar Ligi Finali "Manchester City - Inter"
00:15 Kupa Töreni
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Ege’nin Hamsisi
09:50 Hayallerinin Peşinde
10:50 Tek Yürek 04.17
11:30 Teşkilat
14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Aldatmak
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
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