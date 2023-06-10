TV yayın akışı 10 Haziran Cumartesi! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

10 Haziran 2023 Cumartesi, 08:19
<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı…</span></p>

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı…

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">FOX TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Adım Farah</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Çalar Saat Hafta sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:15 Ekonomi Arası</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:20 Kamera Arkası</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:00 Gülcemal</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:30 Tetikçinin Oğlu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Gol Kralı </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">21:45 Ali Kundilli</span></p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Adım Farah

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Gülcemal

15:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gol Kralı 

21:45 Ali Kundilli

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">STAR TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Yüz Yıllık Mucize</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:45 En Güzel Bölüm</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Bir Şansım Olsa</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:00 Yerli Dizi Tekrar</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Ömer</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:15 Star Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Evim Sensin</span></p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yüz Yıllık Mucize

10:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

20:00 Evim Sensin

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">KANAL D YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Yabancı Damat</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Konuştukça</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Magazin D Cumartesi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Arda’nın Mutfağı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:00 Veda Mektubu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:15 Üç Kız Kardeş</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Şarkılar Bizi Söyler</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">00:15 Ölüm Akvaryumu</span></p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Veda Mektubu

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Ölüm Akvaryumu

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">TV8 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:30 Doğduğun Ev Kaderindir</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:15 Süper Bir Takım</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:30 Türkiye’nin Doktorları</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:00 Kırmızı Oda</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Gazete Magazin</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:45 Survivor Panorama</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:15 O Ses Türkiye</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">17:30 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Maç Başlıyor</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">22:00 Şampiyonlar Ligi Finali "Manchester City - Inter"</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">00:15 Kupa Töreni</span></p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

17:30 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)

20:00 Maç Başlıyor

22:00 Şampiyonlar Ligi Finali "Manchester City - Inter"

00:15 Kupa Töreni

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">SHOW TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Cumartesi Sürprizi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Bir Şansım Olsa</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:30 Kızılcık Şerbeti</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:25 Hafta Sonu Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Güldür Güldür Show</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">23:30 Kızılcık Şerbeti</span></p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">TRT 1 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:25 Ege’nin Hamsisi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:50 Hayallerinin Peşinde</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:50 Tek Yürek 04.17</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:30 Teşkilat</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:00 Biraz Kül Biraz Duman</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Gönül Dağı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</span></p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Ege’nin Hamsisi

09:50 Hayallerinin Peşinde

10:50 Tek Yürek 04.17

11:30 Teşkilat

14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">ATV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:30 ATV’de Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Aldatmak</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Kardeşlerim</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 ATV Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Kardeşlerim</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</span></p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Aldatmak

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

dizi Film yayın akışı

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