Ayşegül Yüksel
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Serpil Gül, ‘Ömer’ dizisinde yıldızlaşıyor

06 Haziran 2023 Salı

Serpil Gül’ün profesyonel oyunculuk deneyimi 40’ıncı yılına ulaştı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nün sahnelerimize kazandırdığı bu sanatçıyı ilk tanıdığımda 20 yaşındaydı. Düzenli, saygılı, zarif bir öğrenciydi. Bu niteliklerini hiç yitirmedi. Artık hepsini kendisinin bile anımsayamayacağı kadar çok oyunda sahneye çıktı. Tiyatroculuk uğraşında sessizce ve derinden yol aldı. Sonra televizyoncular ve sinemacılar tarafından keşfedildi. Günümüzdeyse “Ömer” dizisinin yıldızlarından biri olarak her hafta bizimle birlikte...

Serpil Gül oyuncu kişi özellikleri açısından zengin bir sanatçı. İncecik bedenini ustaca kullanması yanında, kahverengi hareli ela gözlerinden taşan bakışlarını çok iyi değerlendirdiği için hem uzak hem de yakın planda etkili bir görselliği yakalama gücüne sahip. Bu özellikleri onu yalnız tiyatro sahnesinin değil, küçük ve büyük ekranın da aranan yorumcusu yapıyor.

ÖDÜL HAK EDEN BİR SANATÇI

Oyunculuk yaşamının öyküsünü Gül’ün gençlik yıllarındaki bir oyunuyla başlatalım. Tuncer Cücenoğlu’nun ilk sahne metni “Kördöğüşü”nün Bursa Devlet Tiyatrosu (1988) yapımında Gelin’i oynuyordu. Bu çalışmasını “Serpil Gül Danyal geleneksel gelinlerin içinde bulunduğu konumu bakışlarıyla, hareket ve konuşma biçimiyle doğal ve çekici kılıyor” sözleriyle değerlendirmişim.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Dario Fo-France Rame’nin fars ağırlıklı bir kapitalizm eleştirisi olan “Japon Kuklası” (2007) oyununun başkişisi Armida’da ise Serpil Gül’ün, fars ile “burukluk” arasında gidip gelirken rolün gerektirdiği “naif” tutumu sahici kılan bir yorumla güldürü üretebildiği görülür. Armida rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alan sanatçı artık olgunluk dönemine girmiştir.

Bu aşamada Serpil Gül’ün televizyon serüveni de başlamıştır. 2000 yılında “Kırık Kanatlar” başlıklı dizide Lena adlı bir Rum kadını oynayan Gül artık televizyon, sinema ve tiyatro oyunculuğunu birlikte götürecektir.

Melih Cevdet Anday’ın 100’üncü yaşının kutlandığı 2015 yılında Usta’nın “Müfettişler” oyununun dünya prömiyeri yapılmaktadır. Bu oyunda yaşlılık ve ölümle yüzleşme aşamasındaki bir karı kocanın dramı canlandırılır. Ankara Devlet Tiyatrosu yapımında Kadın’ı oynayan Serpil Gül, “grotesk” (gerçek yaşamın dışına taşmış) bir ortamda sunulan yaşantıları sanki her şey “doğalmış” gibi değerlendirerek yorumlar.

2017’de Nahid Sırrı Örik’in “İhanet” adlı oyunundaki anne rolünü, kocaman gözlerine yüklediği derin anlatım gücüyle sırtlayan sanatçı bir kez daha en iyi kadın oyuncu ödülüne değer bulunacaktır.

DUL ANNENİN PSİKOLOJİK-FİZİKSEL ŞİDDETİ

2020-2022 yıllarının çok izlenen dizisi “Masumlar Apartmanı”nda, çocuklarını saplantılı yaşamlara sürüklemiş anne Hasibe’nin, olumsuz tutumuyla kızını mutsuzluğa, sevgisizliğe ve yalnızlığa iteleyen annesi Meryem’de acımasız bir orta yaşlı kadın tiplemesi yaratan Serpil Gül, şu sıralarda sezon finalini yapma aşamasındaki “Ömer” dizisinde Fatma rolüyle öne çıkıyor.

Pek çok yıldız oyuncunun yer aldığı dizide, büyük kızı ve damadıyla Üsküdar’daki bir apartman dairesinde kızı, damadı ve torunuyla oturan Fatma, evlatlarını evinden atmakla korkutarak onlara her istediğini yaptırmaktadır. Orta sınıf namus anlayışının son derece tutucu bir temsilcisi olan Fatma’nın huzursuzluğu, ailesine karşı çıkarak yanlış bir evlilik yapan, sonra da boşanan öteki kızı Gamze’nin -okul çağındaki oğluyla- annesinin yanına sığınmasıyla artmıştır. Fatma’nın kızgınlığı, Gamze’nin kendinden yaklaşık 10 yaş küçük Ömer adlı gence âşık olmasıyla doruğa tırmanır. Serpil Gül’ün, bedeniyle, sesiyle, en çok da gözleriyle canlandırdığı bu doruk noktasındaki öfke ve şiddet oluşumu anlatılamaz, görsel ve işitsel tüm göstergelerin birinci elden izlenmesi ve alımlanması gerekir.

Oysa, gerçek yaşamdaki Serpil Gül, Hüseyin Avni Danyal ile yaptığı evlilikten olan dünya güzeli kızını sevecenlikle sarıp sarmalayan, çevresine kahverengi hareli ela gözlerindeki dostça parıltıyla gülümseyen, incelikli bir kadındır.

Başarıları bol olsun...

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