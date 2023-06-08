Disney+’ın yeni dizisi Great Expectations'ın fragmanı yayımlandı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 16:24

Güncelleme: 08.06.2023 - 16:24

Charles Dickens’ın “Büyük Umutlar” romanından uyarlanan diziden fragman geldi. FX yapımı dizi daha iyi bir yaşam özlemi çeken ve gizemli bir hayırseverin elinden Londra’nın yüksek sosyetesine girmek için beklenmedik bir fırsat yakalayan Pip’in reşit olma öyküsünü anlatıyor. Toplamda 6 bölümden oluşan mini dizi, tüm bölümleriyle 28 Haziran’da Disney+ kütüphanesindeki yerini alacak.

GREAT EXPECTATIONS'IN OYUNCU KADROSU

The Favourite’deki Kraliçe Anne performansı ile Oscar ve The Crown’daki Kraliçe 2. Elizabeth rolüyle Emmy ödülü kazanan Olivia Colman, Great Expectations’da Bayan Havisham rolünü canlandırıyor. Dunkirk’ten Fionn Whitehead ana kahraman Pip rolünde, Shalom Brune-Franklin Estella rolünde, Owen McDonnell demirci Joe rolünde ve Johnny Harris ise Magwitch rolünde yer alıyor.