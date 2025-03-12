TV yayın akışı 12 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Mart Çarşamba günü tv yayın akışı...
12 Mart Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Mart Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20212 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması "Lille - Borussia Dortmund" 20.45
ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:50 Vuslat
10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14:30 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:25 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
20:45 Lille - Borussia Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
Karşılaşması
23:00 Aston Villa-Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
Karşılaşması
01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:20 Sahur Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Güzel Köylü
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Başka Bir Gün
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Her Yerde Sen
04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:15 Bay Yanlış
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