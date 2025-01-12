TV yayın akışı 12 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 12 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ocak günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2025 Pazar, 09:55
TV yayın akışı 12 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eltilerin Savaşı 20.00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Belgesel 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

TV yayın akışı 12 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:45

Kezban Paris'te

10:00

Pazar Sürprizi

13:00

Sandık Kokusu

15:30

Kızılcık Şerbeti

18:25

Hafta Sonu Ana Haber

20:00

RTÜK Belgesel

22:30

Dağ 2

TV yayın akışı 12 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30

atv’de Hafta Sonu

10: 00

Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11: 20

Dizi TV

12:10

Can Borcum

15:30

Kuruluş Osman

19: 00

atv Ana Haber

20: 00

Kim Milyoner Olmak İster?

TV yayın akışı 12 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Afili Aşk

08:30

Konuştukça

09:45

Magazin D Pazar

12:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45

Arda ile Omuz Omuza

15:00

Arka Sokaklar

18:30

Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00

Eltilerin Savaşı

TV yayın akışı 12 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30

Çalar Saat Hafta Sonu

11.15

Ekonomi Arası

11.20

Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00

Kızıl Goncalar

16:30

Hudutsuz Sevda

19.00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

TV yayın akışı 12 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00

İki Aile

08:15

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00

Yalı Çapkını

11:00

Tülin Şahin ile Moda

12:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15

Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:15

Sen Ağlama İstanbul

17:00

Sahipsizler

19:00

Star Haber

20:00

Çok Güzel Hareketler 2

23:30

Sen Ağlama İstanbul

TV yayın akışı 12 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00

Türkiye'nin Doktorları

09:00

Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00

Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30

Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00

Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

TV yayın akışı 12 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40

Yedi Numara

7:20

Alpaslan: Büyük Selçuklu

10:00

Kod Adı Kırlangıç

11.45

Enine Boyuna

13.00

Yeni Hayat

15:15

Mehmed: Fetihler Sultanı

18:00

Şehrime Hoş Geldiniz

19.00

Ana Haber

20.00

Teşkilat

TV rehberi

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