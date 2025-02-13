TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Şubat Perşembe günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
13 Şubat 2025 Perşembe, 09:20
TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13 Şubat Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Şubat Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Maç Önü 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Başka Bir Gün 20:00 

TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Başka Bir Gün 

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün 

23:20 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

00:20 Başka Bir Gün 

03:00 Bir Gece Masalı 

05:40 Hercai

TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Berat Kandili Özel

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Hayallerinin Peşinde

07:00 Benim Güzel Ailem

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Masumlar Apartmanı

17:45 Ana Haber

18:25 İddiaların Aksine

18:30 Berat Kandili Özel

20:00 Maç Önü

20:45 Fenerbahçe - Anderlecht | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

01:00 Bir Zamanlar İstanbul

03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

05:30 Lingo Türkiye

TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star - Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star - Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW  YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

02:45 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

03:30 Adım Farah

05:15 Memet Özer ile Mutfakta

06:00 Şahane Hayatım

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