TV yayın akışı 13 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Şubat Perşembe günü tv yayın akışı...
13 Şubat Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Şubat Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Maç Önü 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Başka Bir Gün 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Başka Bir Gün
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
23:20 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
00:20 Başka Bir Gün
03:00 Bir Gece Masalı
05:40 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Berat Kandili Özel
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Hayallerinin Peşinde
07:00 Benim Güzel Ailem
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Masumlar Apartmanı
17:45 Ana Haber
18:25 İddiaların Aksine
18:30 Berat Kandili Özel
20:00 Maç Önü
20:45 Fenerbahçe - Anderlecht | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması
23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması
01:00 Bir Zamanlar İstanbul
03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
05:30 Lingo Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star - Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
02:45 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel
03:30 Adım Farah
05:15 Memet Özer ile Mutfakta
06:00 Şahane Hayatım
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