TV yayın akışı 14 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2023 Cumartesi, 11:55
<p>Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ocak Cumartesi günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ömer</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p>

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ocak Cumartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ömer

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Yargı</p> <p>16:15 O Kız</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Camdaki Kız</p> <p>02:45 Sanal Hayatlar</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

02:45 Sanal Hayatlar

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p> <p>12:30 Kamera Arkası</p> <p>13:00 Taçsız Prenses</p> <p>15:30 Yalnız Kalpler</p> <p>17:45 Hayatımın Şansı</p> <p>19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>22:45 Taçsız Prenses</p> <p>01:30 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 Taçsız Prenses

15:30 Yalnız Kalpler

17:45 Hayatımın Şansı

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yasak Elma

22:45 Taçsız Prenses

01:30 Yasak Elma

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Gecenin Ucunda</p> <p>09:00 Meltem Demir İle Hanımeli</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>16:30 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak İle Fidan</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>02:.15 Gecenin Ucunda</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gecenin Ucunda

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi Tekrar

14:00 Ömer

16:30 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

02:.15 Gecenin Ucunda

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Tarkan Güçlü Kahraman</p> <p>08:00 Feryat </p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:45 Güzel Günler</p> <p>02:30 Sipahi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Güçlü Kahraman

08:00 Feryat 

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Güzel Günler

02:30 Sipahi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:30 Sıfırıncı Gün</p> <p>15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>23:30 Survivor Panorama Influencer</p> <p>00:30 Dizi</p> <p>02:30 Dizi</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Sıfırıncı Gün

15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 MasterChef Türkiye

23:30 Survivor Panorama Influencer

00:30 Dizi

02:30 Dizi

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>07:15 Ege’nin Hamsisi</p> <p>10:30 Hayallerinin Peşinde</p> <p>10:55 3’Te 3</p> <p>12:10 Yürek Çıkmazı</p> <p>15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>04:25 3’Te 3</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:15 Ege’nin Hamsisi

10:30 Hayallerinin Peşinde

10:55 3’Te 3

12:10 Yürek Çıkmazı

15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Yürek Çıkmazı

04:25 3’Te 3

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Oskar’s Oasis </p> <p>10:45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede </p> <p>12:20 Kardeşlerim</p> <p>15:35 Ateş Kuşları</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:00 Ateş Kuşları</p> <p>02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar’s Oasis 

10:45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 

12:20 Kardeşlerim

15:35 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:00 Ateş Kuşları

02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

Film dizi hangi film/dizi var?

En Çok Okunan Haberler