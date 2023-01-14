TV yayın akışı 14 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ocak Cumartesi günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
02:45 Sanal Hayatlar
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 Taçsız Prenses
15:30 Yalnız Kalpler
17:45 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yasak Elma
22:45 Taçsız Prenses
01:30 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gecenin Ucunda
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi Tekrar
14:00 Ömer
16:30 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
02:.15 Gecenin Ucunda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Tarkan Güçlü Kahraman
08:00 Feryat
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Güzel Günler
02:30 Sipahi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Sıfırıncı Gün
15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 MasterChef Türkiye
23:30 Survivor Panorama Influencer
00:30 Dizi
02:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:15 Ege’nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
10:55 3’Te 3
12:10 Yürek Çıkmazı
15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Yürek Çıkmazı
04:25 3’Te 3
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar’s Oasis
10:45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
12:20 Kardeşlerim
15:35 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:00 Ateş Kuşları
02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
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