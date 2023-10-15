TV yayın akışı 15 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Babamın Penguenleri
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Murat AKsoy ile Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Ömer
02:30 Güzel Köylü
04:30 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 Komançı İstasyonu
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:30 Sinema
04:30 Gençlik Rüzgarı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
15:45 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Ben bu Cihana Sığmazam
03:05 Aldatmak
05.50 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Beni Böyle Sev
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Babamın Penguenleri
21:45 Türkiye - Letonya
23:45 Teşkilat
02:40 Şehirden Uzakta
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Aile
23:15 Neşeli Günler
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 Bir Yuvam Olsun
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Yabani
14:00 Bambaşka Biri
16.15 Kirli Sepeti
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
23:30 Bambaşka Biri
02:30 Hudutsuz Sevda
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Kefaret
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken
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