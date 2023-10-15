TV yayın akışı 15 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2023 Pazar, 09:53
<p><strong>Pazar</strong> gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Babamın Penguenleri</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Babamın Penguenleri

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Murat AKsoy ile Hafta Sonu</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00  Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:45 Ömer</p> <p>02:30 Güzel Köylü</p> <p>04:30 Türk Müziği</p> <p>05:30 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Murat AKsoy ile Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00  Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Ömer

02:30 Güzel Köylü

04:30 Türk Müziği

05:30 Aramızda Kalsın

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:30 Gençlik Rüzgarı</p> <p>10:45 Komançı İstasyonu</p> <p>12:30 Gazete Magazin</p> <p>16:15 Oynat Bakalım</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Gazete Magazin</p> <p>02:30 Sinema</p> <p>04:30 Gençlik Rüzgarı</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 Komançı İstasyonu

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:30 Sinema

04:30 Gençlik Rüzgarı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:30 Aldatmak</p> <p>15:45 Kardeşlerim</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Ben bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:05 Aldatmak</p> <p>05.50 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Aldatmak

15:45 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Ben bu Cihana Sığmazam

03:05 Aldatmak

05.50 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Beni Böyle Sev</p> <p>08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Babamın Penguenleri</p> <p>21:45 Türkiye - Letonya</p> <p>23:45 Teşkilat</p> <p>02:40 Şehirden Uzakta</p> <p>03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Beni Böyle Sev

08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Babamın Penguenleri

21:45 Türkiye - Letonya

23:45 Teşkilat

02:40 Şehirden Uzakta

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Bir Yuvam Olsun</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Yuvam Olsun</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Aile</p> <p>23:15 Neşeli Günler</p> <p>01:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:30 Bir Yuvam Olsun</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aile

23:15 Neşeli Günler

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:30 Bir Yuvam Olsun

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Yabani</p> <p>14:00 Bambaşka Biri</p> <p>16.15 Kirli Sepeti</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kirli Sepeti</p> <p>23:30 Bambaşka Biri</p> <p>02:30 Hudutsuz Sevda</p> <p>04:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Yabani

14:00 Bambaşka Biri

16.15 Kirli Sepeti

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

23:30 Bambaşka Biri

02:30 Hudutsuz Sevda

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Kefaret

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi</p> <p>14:00 Arka Sokaklar</p> <p>16:00 Dilek Taşı</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 5N1K</p> <p>05:00 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken

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