Antakya'da film festivali: Yıkıntılar arasında sanatla şifa arayışı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 02:00

Güncelleme: 15.10.2023 - 02:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde olumsuz anlamda en çok etkilenen şehirlerden bir tanesi olan Hatay’ın yaralarını bir nebze de olsa sarmak için, “sanatla şifa” aranıyor. Bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Antakya Film Festivali, önceki gün başladı. “Antakya varsa ben de varım” sloganıyla yola çıkan festival, 19 Ekim’e kadar sürecek. Festivaldeki filmlerin tamamı ücretsiz olacak ve gösterimler konteyner/çadır kentlerde yapılacak.

DEFNE YAPRAĞIYLA ANMA

Festivalin açılış töreni öncesinde, festival başkanı Mehmet Oflazoğlu, festival koordinatörü Atakan Metin, Meral Orhonsay, Vadullah Taş ile birlikte festival gönüllüleri ve basın mensupları, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşların anısına Asi Nehri’ne defne yaprağı bıraktı. Ardından Koç Konteyner Kent’te düzenlenen açılış töreni, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Törende Meral Orhonsay’a “onur ödülü”, Vadullah Taş’a “emek ödülü” ve festivalde emeği geçenlere plaket verildi. Konteyner kentte kalan yurttaşların da izlediği törende söz alan festival yönetim kurulu üyeleri, “Birlikte üreterek ayağa kalkacağız ve bu şehri yeniden kuracağız. Bu heyecanla bu festivali yapıyoruz. Sanatın iyileştirici gücünü kullanacağız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Grup Kaldırım müzik dinletisi sundu. Grubun ardından, aniden sahneye çıkıp mikrofona sarılan bir kız çocuğu ise şarkı söyleyerek konteyner kent meydanında bulunanların yüzünü güldürdü.

‘BİR DAHA OLMASIN’

Törenin ardından Cumhuriyet’e konuşan festival başkanı Oflazoğlu, “Festivali 10 yıldır yaparken 11’nci yılda böyle bir deprem olgusunu düşünemezdik. Festival böyle bir olguda dünyadan ilgi gördü. Biz 55 ülkeden 800’ün üzerinde başvuru aldık. Mutluyuz elbette ancak keşke deprem olmasaydı da biz yine 200 civarında başvuru alıp seçkileri ve gösterimleri ona göre planlasaydık” dedi.

Ön jüri ve jüri üyelerine çok emek düştüğünü belirten Oflazoğlu, “Umuyoruz ki festival sonrasında Antakya özelinde ve bütün dünyada böyle bir trajedi olmaz. Bizler de sinemanın ve festivalin ışıltılı dünyasına geri döneriz” diye konuştu.

‘İYİLEŞMEYE HİZMET’

Cumhuriyet’e konuşan festival koordinatörü Metin de “Bir festival hikâyesi her yerde yazılır. Antakya’da yazılmış, kader ve bilim arasına sıkışmış bir sosyolojik olgu üzerine hikâye yazmayı bırakın, somut ne varsa göstermek bile zor. Her dram her trajedi kanıksanmışken bizlere sadece işleyiş ve koordinasyon düşüyor” dedi.

Festivalin Antakya’da ve tam da en ihtiyaç duyulan anda, “sanatla iyileşme”ye hizmet etmesi gerektiğini belirten Metin, “Bugün açılış töreninde konteyner kentteki çocukların neşesini görmek ve duymak bize yetti. Bir çalışma ya da tanıtım çocukların neşesinde vücut buldu. Demek ki ne olursa olsun Antakya var ve Antakya olduğu için ben de varım” ifadelerini kullandı.