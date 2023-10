Martin Scorsese'nin 'Killers of the Flower Moon' filmi: Uzun metrajlı bir başyapıt geliyor...

Yayınlanma: 13.10.2023 - 23:34

Güncelleme: 13.10.2023 - 23:34

Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese'nin yaklaşmakta olan filmi "Killers of the Flower Moon" sıradışı bir uzun metrajla geliyor. Film, tam üç saat yirmi altı dakikalık bir süreyle izleyici karşısına çıkacak. Bu süre, bazı sinemaseverler arasında tartışma konusu olmuş durumda.

Ancak Scorsese, bu uzun süreyi savunuyor. The Hindustan Times ile yaptığı bir röportajda, izleyicilerin artık uzun metrajlı yapımlara daha fazla alışkın olduğunu ve televizyon dizilerini saatlerce izlediğini belirtiyor. Ayrıca sahne performanslarının uzun süreli olduğunu ve sinemanın da bu uzunluğa saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Scorsese'nin "Killers of the Flower Moon" filmi, David Grann'ın "Killers of the Flower Moon: Osage Cinayetleri ve FBI'ın Doğuşu" adlı kitabından uyarlandı. Grann, filmin yönetmeni ve ekibinin kitabı uyarlamak için seçtikleri yaklaşımı överek oyuncuların tarihi figürleri başarıyla canlandırdıklarını dile getirdi.

Film, 1920'lerde Osage kabilesinin üyelerinin gizemli bir şekilde öldürülmesi ve FBI tarafından yürütülen büyük bir soruşturmayı konu alıyor. Başrollerde ise Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone gibi yetenekli oyuncular bulunuyor.

Scorsese'nin bu yaklaşımı ve filmi hakkındaki yorumları, merakla beklenen "Killers of the Flower Moon"un izleyici ve eleştirmenler üzerinde nasıl bir etki bırakacağını şimdiden daha da ilgi çekici hale getiriyor.

Film, 20 Ekim 2024 tarihinde vizyona girecek. Sinema dünyasının usta yönetmeni Martin Scorsese'nin bu yeni eseri, uzun süresiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.