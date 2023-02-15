TV yayın akışı 15 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?

Hafta ortasında olduğumuz çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Şubat Çarşamba günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını