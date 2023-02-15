TV yayın akışı 15 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?

cumhuriyet.com.tr
15 Şubat 2023 Çarşamba, 10:32
<p>Hafta ortasında olduğumuz çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Şubat Çarşamba günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI     20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI    20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI        20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p>

Hafta ortasında olduğumuz çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Şubat Çarşamba günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

FOX TV YAYIN AKIŞI     20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

STAR TV YAYIN AKIŞI    20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

ATV YAYIN AKIŞI        20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>18:15 STAR Haber</p> <p>20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p> <p>02:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:15 STAR Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

02:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>11:00 Son Durum</p> <p>13:00 Şubat Depremi</p> <p>14:00 Deprem Özel</p> <p>18:00 En Büyük Afet</p> <p>19:00 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p> <p>03:00 Deprem Bölgesinde Sabah</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 Son Durum

13:00 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afet

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

03:00 Deprem Bölgesinde Sabah

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber</p> <p>20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Deprem Özel- TV8 NTV Ortak Yayını</p> <p>20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel- TV8 NTV Ortak Yayını

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:00 Bu Sabah</p> <p>12:00 Habertürk Ortak Yayın</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Deprem Özel</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bu Sabah

12:00 Habertürk Ortak Yayın

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Deprem Özel

18:45 Show Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:00 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>12:15 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p> <p>02:00 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>05:00 Kapanış</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

12:15 TRT Haber Ortak Yayını

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

02:00 TRT Haber Ortak Yayını

05:00 Kapanış

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Deprem Özel Ortak Yayın</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Deprem Özel Ortak Yayın</p> <p>16:00 atv Deprem Özel Yayını | Esra Erol</p> <p>19:00 atv Ana Haber </p> <p>20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını</p> <p>02:00 Deprem Özel Ortak Yayın</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayın

16:00 atv Deprem Özel Yayını | Esra Erol

19:00 atv Ana Haber 

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

02:00 Deprem Özel Ortak Yayın

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