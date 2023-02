Madonna kimdir, kaç yaşında, nereli? Madonna hangi derneğe bağış çağrısında bulundu?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:34

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 09:34

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 30 binin üzerinde can kaybına neden oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isim Madonna'da Türkiye'deki depreme kayıtsız kalmadı. Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerinden AHBAP'a bağışta bulunmalarını istedi. Madonna paylaşımına, "The Best Place to Donate is—-ahbap.org" (bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org) ifadesini yazdı.

MADONNA KİMDİR?

Madonna 16 Ağustos 1958 yılında dünyaya geldi. 1980'lerden beri "Popun Kraliçesi" olarak anılan Madonna, 35 yılı aşkın süredir en önemli kültürel simgelerden biridir. Müziği ile görünümünü sürekli yeniden keşfetmesi ve müzik endüstrisindeki özerklik standardını elinde tutmasıyla bilinir. Rolling Stone dergisinin hazırladığı "Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı" listesinde 36. sıradadır.

Bay City, Michigan'da doğan Madonna, modern dans alanında kariyer yapmak üzere 1978 yılında New York'a taşındı. Breakfast Club ve Emmy gibi müzik gruplarında davulcu, gitarist ve vokalist olarak görev aldıktan sonra Sire Records ile 1982'de anlaşma imzalayarak 1983'te kendi adını verdiği çıkış albümünü yayımladı. Bu albümü, aralarında dünya çapında ticari başarı kazanan Like A Virgin (1984), True Blue (1986) ve Like A Prayer (1989) albümleri ve Grammy Ödülü kazanan Ray of Light (1998) ve Confessions on a Dance Floor (2005) dahil olmak üzere bir dizi albüm takip etti. Madonna, kariyeri boyunca şarkılarının birçoğunu yazıp besteledi; "Like a Virgin", "Into the Groove", "Papa Don't Preach", "Like a Prayer", "Vogue", "Frozen", "Music", "Hung Up" ve "4 Minutes" dahil olmak üzere birçoğu dünya çapında müzik listelerinde bir numaraya yükselerek hit oldu.

MADONNA HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

Madonna'nın popülaritesi rol aldığı Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of Their Own (1992), and Evita (1996) gibi filmler ile birlikte daha da genişledi. Evita filminde canlandırdığı rol ile Altın Küre Ödülleri'nde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazansa da diğer filmleri eleştirmenlerden genellikle geçer not almadı. Moda tasarımcılığı, çocuk kitapları yazımı, film yönetmenliği ve yapımı Madonna'nın diğer girişimlerindendir. Özellikle eğlence şirketi Maverick'i (Maverick Records şirketi de dahil) 1992'de Time Warner ile ortak girişim sonucu kurduktan sonra bir iş kadını olarak takdir edildi. 2007 yılında Live Nation ile ABD $120 milyon tutarında eşi görülmemiş 360 anlaşma imzaladı.

Madonna dünya genelinde 335 milyondan fazla kayıt sattı ve Guinness Dünya Rekorları tarafından tüm zamanların en çok satan kadın sanatçısı ilan edildi. Madonna, Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından 64.5 milyon kayıtlı albüm satışı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci en çok satış yapan kadın sanatçı olarak listelenmiştir. Madonna, Billboard tarafından tüm zamanların en çok tur hasılatını yapan solo sanatçısı ilan edildi ve 1990'dan bu yana turne konserlerinden 1.31 milyar Amerikan doları elde ettiği açıklandı. Billboard dergisi tarafından hazırlanan Billboard Hot 100 Tüm Zamanların En İyi Sanatçıları listesinde The Beatles'ın hemen peşinden ikinci sırada yer aldı, ABD single listesi tarihinin en başarılı solo sanatçısı oldu. Madonna, aynı zamanda tüm Billboard listelerinin toplamında en çok bir numaraya sahip sanatçı rekorunu elinde tutuyor ve Hot Dance Club Songs listesinde 46 bir numara şarkıya sahip olarak bir Billboard listesinde en çok bir numaraya sahip sanatçı rekorunu kırdı. Madonna, VH1'ın "Müzikteki En Güçlü 100 Kadın" listesinde zirvededir ve Time'ın "Son Yüzyılın En Güçlü 25 Kadını" listesinde yer aldı. Tüm bunların dışında UK Music Hall of Fame'in kurucu üyesinden biri ve uygun bulunarak Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edildi.

MADONNA'NIN KAÇ ALBÜMÜ VAR?

Amerikalı şarkıcı Madonna, bugüne kadar 13 stüdyo albümü, 6 derleme albüm, 3 film müziği albümü, 4 konser albümü, 11 extended play, 3 remiks albümü ve 21 box set yayımladı.