TV yayın akışı 15 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 15 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 15 Temmuz Pazartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2024 Pazartesi, 09:36
TV yayın akışı 15 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayımlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 15 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 15 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 

TV yayın akışı 15 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:10 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

23:15 Annem

01:30 Annem

03:15 Güneşiş Beklerken

04:45 Çatı Katı Aşk

TV yayın akışı 15 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

10:00 TRT Haber Ortak Yayını

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ben ve Babam - Vatan

02:00 Kumpas

03:30 Seksenle

TV yayın akışı 15 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

01:15 Miras

02:15 Miras

04:00 Arıza

TV yayın akışı 15 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Can Feda

16:00 Kardeşlerim

18: 15 Temmuz Destanı

19:00 atv Ana Haber

20:00 15 Temmuz Özel

21:00 Börü

23:45 Börü

02:20 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

TV yayın akışı 15 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

14:15 Dolunay

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 John Wick 4

23:30 John Wick 4

02:30 Yüksek Sosyete

05:00 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 15 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Gazete Yaz Magazin

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 15 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Üçlü Pürüz

22:15 Kızıl Goncalar

01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04:00 Son Yaz

05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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