TV yayın akışı 15 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 15 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 15 Temmuz Pazartesi TV rehberi...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayımlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 15 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 15 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:10 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
23:15 Annem
01:30 Annem
03:15 Güneşiş Beklerken
04:45 Çatı Katı Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
10:00 TRT Haber Ortak Yayını
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ben ve Babam - Vatan
02:00 Kumpas
03:30 Seksenle
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
01:15 Miras
02:15 Miras
04:00 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Feda
16:00 Kardeşlerim
18: 15 Temmuz Destanı
19:00 atv Ana Haber
20:00 15 Temmuz Özel
21:00 Börü
23:45 Börü
02:20 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
14:15 Dolunay
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 John Wick 4
23:30 John Wick 4
02:30 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Gazete Yaz Magazin
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Üçlü Pürüz
22:15 Kızıl Goncalar
01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04:00 Son Yaz
05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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