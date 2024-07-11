Netflix Top 10 açıklandı: İlker Kaleli'nin başrolünde olduğu 'La pasión turca' dizisi listede

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:45

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:45

Başrollerinde İlker Kaleli ile Maggie Civantos'un yer aldığı 'La pasión turca' (Türk Tutkusu / The Turkish Passion) dizisi Netflix Top 10 listesine girdi.

Antonio Gala'nın 1993 tarihli erotik romanının uyarlaması olarak ekrana gelen dizi 7 milyon 400 bin saat izlenme ve 1 milyon 400 bin görüntülenme ile Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine ilk kez ve 8'inci sıradan giriş yaptı.

28 Haziran'da Netflix'te izleyici ile buluşan dizi, şu ana dek 21 ülkede Top 10'a girdi.