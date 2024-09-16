TV yayın akışı 16 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 16 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2024 Pazartesi, 09:33
TV yayın akışı 16 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Eylül günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 16 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Dev Primatların Savaşı

02:00 Taş Kağıt Makas

04:15 Kalbim Ege'de Kaldı

TV yayın akışı 16 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

23:45 Zafere Kaçış

02:05 Gönül Dağı

04:35 Seksenler

TV yayın akışı 16 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Siyah Kalp

02:15 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 16 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

23:30 Beni Satan Casus

01:45 Beni Satan Casus

03:30 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 16 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:00 Uluslararası

01:30 Safir

04:00 Tatar Ramazan

TV yayın akışı 16 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin Yaz

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin Yaz

TV yayın akışı 16 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

22:45 Kötü Kan

01:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

03:45 Mucize Doktor

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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