TV yayın akışı 16 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Eylül günü tv yayın akışı...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Eylül günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
00:15 Dev Primatların Savaşı
02:00 Taş Kağıt Makas
04:15 Kalbim Ege'de Kaldı
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
23:45 Zafere Kaçış
02:05 Gönül Dağı
04:35 Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Siyah Kalp
02:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
23:30 Beni Satan Casus
01:45 Beni Satan Casus
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:00 Uluslararası
01:30 Safir
04:00 Tatar Ramazan
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin Yaz
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin Yaz
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
22:45 Kötü Kan
01:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
03:45 Mucize Doktor
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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