TV yayın akışı 16 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...
16 Nisan Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Nisan Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: EŞREF RÜYA 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: SAHİPSİZLER 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: SURVİVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: INTER-BAYERN MÜNİH 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: KURULUŞ OSMAN 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 BU SABAH
10:00 BAHAR
12:30 GELİN EVİ
15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 GÜNE BAŞLARKEN
09:45 SONGÜL VE UĞUR İLE SANA DEĞER
13:00 ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK
16:15 KİRALIK AŞK
19:00 STAR HABER
20:00 SAHİPSİZLER
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 EBRU İLE 8'DE SAĞLIK
08:30 GEL KONUŞALIM
10:55 SURVİVOR PANORAMA
12:30 İŞTE BENİM STİLİM
16:00 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ
20:00 SURVİVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
10:45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
13:30 EN HAMARAT BENİM
16:30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER
20:00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:00 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:30 KANAL D ANA HABER
20:00 EŞREF RÜYA
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE
13:15 SEKSENLER
14:45 TEŞKİLAT
17:40 LİNGO TÜRKİYE
19:00 TRT ANA HABER
19:55 GOL 2
22:00 INTER BAYERN MÜNİH
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 MUTFAK BAHANE
16:00 ESRA EROL’DA
19:00 ATV ANA HABER
20:00 KURULUŞ OSMAN
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