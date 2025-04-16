TV yayın akışı 16 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 16 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
16 Nisan 2025 Çarşamba, 09:23
TV yayın akışı 16 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

16 Nisan Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Nisan Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: EŞREF RÜYA 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: SAHİPSİZLER 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: SURVİVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: INTER-BAYERN MÜNİH 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: KURULUŞ OSMAN 20:00

TV yayın akışı 16 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 BU SABAH

10:00 BAHAR

12:30 GELİN EVİ

15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

TV yayın akışı 16 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 GÜNE BAŞLARKEN

09:45 SONGÜL VE UĞUR İLE SANA DEĞER

13:00 ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK

16:15 KİRALIK AŞK

19:00 STAR HABER

20:00 SAHİPSİZLER

TV yayın akışı 16 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 EBRU İLE 8'DE SAĞLIK

08:30 GEL KONUŞALIM

10:55 SURVİVOR PANORAMA

12:30 İŞTE BENİM STİLİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

20:00 SURVİVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER

TV yayın akışı 16 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

10:45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

13:30 EN HAMARAT BENİM

16:30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER

20:00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

TV yayın akışı 16 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI  

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 ARKA SOKAKLAR

18:30 KANAL D ANA HABER

20:00 EŞREF RÜYA

TV yayın akışı 16 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

10:30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE

13:15 SEKSENLER

14:45 TEŞKİLAT

17:40 LİNGO TÜRKİYE

19:00 TRT ANA HABER

19:55 GOL 2

22:00 INTER BAYERN MÜNİH

TV yayın akışı 16 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 MUTFAK BAHANE

16:00 ESRA EROL’DA

19:00 ATV ANA HABER

20:00 KURULUŞ OSMAN

TV rehberi trt TV 8

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