Cate Blanchett’tan veda sinyali: 'Oyunculuğu bırakma konusunda ciddiyim'
İki Oscar ödüllü Cate Blanchett, oyunculuğu bırakmayı ciddi şekilde düşündüğünü açıkladı. 30 yıllık kariyerine rağmen şöhrete hâlâ alışamadığını söyleyen usta oyuncu, “Rahatsızlık hissiyle yaşamaya alıştım” dedi.
İki Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, Hollywood’dan emekli olmayı ciddi ciddi düşündüğünü açıkladı. 55 yaşındaki Blanchett, The Standard gazetesine verdiği röportajda, eğlence sektöründen kalıcı olarak uzaklaşma fikrine her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.
“Bunu her söylediğimde ailem gözlerini devirir, ama ben samimiyim. Oyunculuğu bırakma konusunda ciddiyim. Hayatımda yapmayı istediğim çok fazla şey var,” diyen Blanchett, artık kariyerine nokta koymaya hazırlandığını belirtti.
ŞÖHRETE HÂLÂ ALIŞAMADI
30 yıllık sinema kariyerine rağmen şöhretle arası hiçbir zaman tam anlamıyla iyi olmayan Avustralyalı oyuncu, kameralara alışmanın kendisi için hep zor olduğunu dile getirdi. “Bir talk show’a çıktığınızda ya da burada olduğunuzda ve söylediklerinizin yazılı hâlini gördüğünüzde, bunlar gerçekten gösterişli geliyor. Ama ben o kişi değilim. Hareket hâlindeyken daha mantıklıyım. Fotoğraflanma fikrine bile alışmam çok uzun sürdü,” ifadelerini kullandı.
"RAHATSIZ OLMA HİSSİYLE YAŞAMAYA ALIŞTIM"
Cate Blanchett, ilgi odağı olmanın doğasına aykırı olduğunu vurgulayarak, oyunculuk hayatı boyunca kendini hep kenarda hissettiğini söyledi: “Her zaman bir şeylerin çevresindeymişim gibi hissettim, bu yüzden bir yere ait olduğumda hep şaşırırım. Bulunduğum ortamlara merakla yaklaşırım ama kabul edilmeyi veya hoş karşılanmayı beklemem.” Blanchett, bu duyguyu da şu sözlerle özetledi: “Rahatsız olma hissiyle rahat etmek için bir ömür harcadım.”
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