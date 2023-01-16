TV yayın akışı 16 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2023 Pazartesi, 11:24
<p>Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Uzay Yolcuları</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Sipahi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Bir Küçük Gün Işığı</p>

Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Uzay Yolcuları

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Sipahi

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Uzay Yolcuları</p> <p>22:30 Uzay Yolcuları</p> <p>00:30 Yargı</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzay Yolcuları

22:30 Uzay Yolcuları

00:30 Yargı

03:00 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:35 Ekonomi Arası</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>17:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:45 Taçsız Prenses</p> <p>02:15 Yalnız Kalpler</p> <p>03:00 En Hamarat Benim</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Taçsız Prenses

02:15 Yalnız Kalpler

03:00 En Hamarat Benim

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak İle Fidan</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>02:30 Çöp Adam</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

02:30 Çöp Adam

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Sipahi</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sipahi

00:15 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Doya Doya Moda</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Survivor Panorama</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:40 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Kalk Gidelim</p> <p>15:00 Adını Sen Koy</p> <p>16:15 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>23:40 Yürek Çıkmazı</p> <p>02:35 Adını Sen Koy</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:00 Adını Sen Koy

16:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:40 Yürek Çıkmazı

02:35 Adını Sen Koy

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:45 Hercai</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:45 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

Film dizi hangi film/dizi var?

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