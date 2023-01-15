TV yayın akışı 15 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2023 Pazar, 09:00
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ocak Pazar günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Taçsız Prenses</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Güzel Günler </p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ateş Kuşları</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ocak Pazar günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Güzel Günler 

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ateş Kuşları

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa </p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>16:00 Camdaki Kız</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>03:00 Kötülük Tohumu </p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa 

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Kötülük Tohumu 

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Yalnız Kalpler</p> <p>16:30 Taçsız Prenses</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Taçsız Prenses </p> <p>22:45 Yasak Elma</p> <p>01:30 Hayatımın Şansı</p> <p>03:45 Senden Daha Güzel</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Yalnız Kalpler

16:30 Taçsız Prenses

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses 

22:45 Yasak Elma

01:30 Hayatımın Şansı

03:45 Senden Daha Güzel

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Ömer</p> <p>09:00 Meltem Demir İle Hanımeli</p> <p>10:00 En Güzel Bölüm</p> <p>10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>14:00 Çöp Adam</p> <p>16:00 Ömer </p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:15 Yalı Çapkını</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Ömer

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer 

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Yalı Çapkını

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Tarkan Gümüş Eyer</p> <p>08:00 Hasret</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Canım Kardeşim</p> <p>16:15 Şabaniye</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler </p> <p>00:00 Şabaniye</p> <p>02:00 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Gümüş Eyer

08:00 Hasret

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Canım Kardeşim

16:15 Şabaniye

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler 

00:00 Şabaniye

02:00 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları </p> <p>10:00 Kasabadaki Yabancı</p> <p>14:00 Survivor Panaroma</p> <p>18:00 Recep İvedik 6 </p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Sıfırıncı Gün</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları 

10:00 Kasabadaki Yabancı

14:00 Survivor Panaroma

18:00 Recep İvedik 6 

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Sıfırıncı Gün

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:25 Ege'nin Hamsisi</p> <p>08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Şehrime Hoş Geldiniz</p> <p>13:30 Makas</p> <p>15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>23:45 3'te 3</p> <p>01:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Ege'nin Hamsisi

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:30 Makas

15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

01:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Ateş Kuşları </p> <p>15:45 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p> <p>23:15 Küçük Kadınlar</p> <p>01:45 Ateş Kuşları</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları 

15:45 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

23:15 Küçük Kadınlar

01:45 Ateş Kuşları

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