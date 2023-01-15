TV yayın akışı 15 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ocak Pazar günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Taçsız Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Kötülük Tohumu
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Yalnız Kalpler
16:30 Taçsız Prenses
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
22:45 Yasak Elma
01:30 Hayatımın Şansı
03:45 Senden Daha Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Ömer
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 En Güzel Bölüm
10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Yalı Çapkını
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Tarkan Gümüş Eyer
08:00 Hasret
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Canım Kardeşim
16:15 Şabaniye
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:00 Şabaniye
02:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Kasabadaki Yabancı
14:00 Survivor Panaroma
18:00 Recep İvedik 6
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Sıfırıncı Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Ege'nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:30 Makas
15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:45 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:15 Küçük Kadınlar
01:45 Ateş Kuşları
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