Yayınlanmadan beğeni rekoru kıran dizi: 'The Last of Us'
'The Last of Us' dizisi, daha yayınlanmadan Rotten Tomatoes'ta yüzde 98 beğeni oranıyla rekor kırdı.
HBO tarafından diziye uyarlanan Playstation oyunu 'The Last of Us', bugün yayınlanacak. Dizi yayınlanmadan film ve dizi yorumları için ziyaret edilen popüler internet sitesi Rotten Tomatoes'a yüzde 100 beğeni oranıyla giriş yaptı.
Hafta başından bu yana beğeni oranı yüzde 98'e gerilese de 'The Last of Us' en fazla beğeni alan oyun uyarlaması rekorunu kırdı.
WebTekno'nun aktardığına göre, ilk sezonu 'Çernobil' dizisiyle bilinen Craig Mazin ve oyunun yazarı Neil Druckmann tarafından kaleme alınan 'The Last of Us' hakkında ilk eleştirmen yorumları da geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Dizi, bugüne kadarki en iyi oyun uyarlamalarından biri olarak gösterildi.
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