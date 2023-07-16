TV yayın akışı 16 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2023 Pazar, 10:08
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,<strong> 16 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Eski Evdeki Büyülü Saat</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Salak Milyoner</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hükümet Kadını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Yirmisekiz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Seni Ellere</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Eski Evdeki Büyülü Saat

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Salak Milyoner

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hükümet Kadını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Yirmisekiz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Seni Ellere

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:15 Konuştukça</p> <p>09:20 Set Arası</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Ya Çok Seversen</p> <p>15:45 Dönence</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Eski Evdeki Büyülü Saat</p> <p>22:15 Eski Evdeki Büyülü Saat</p> <p>00:30 Kung Fu Savaşları</p> <p>02:15 Dönence</p> <p>04:15 5N1K</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Arası

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Ya Çok Seversen

15:45 Dönence

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Eski Evdeki Büyülü Saat

22:15 Eski Evdeki Büyülü Saat

00:30 Kung Fu Savaşları

02:15 Dönence

04:15 5N1K

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Aramızda Kalsın</p> <p>11:00 Lezzet Rotası</p> <p>12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Hükümet Kadını</p> <p>22:15 Hükümet Kadını</p> <p>00:30 Vahe ile Tatildeki Mutluluk</p> <p>02:15 Aramızda Kalsın</p> <p>04:00 Türk Müziği</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Hükümet Kadını

22:15 Hükümet Kadını

00:30 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Türk Müziği

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Tarkan Altın Madalyo</p> <p>14:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?</p> <p>16:15 Şabaniye</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Salak Milyoner</p> <p>21:45 Tarzan Rıfkı</p> <p>23:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?</p> <p>01:15 Tarzan Rıfkı</p> <p>03:00 Şabaniye</p> <p>04:30 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyo

14:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

16:15 Şabaniye

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Salak Milyoner

21:45 Tarzan Rıfkı

23:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

01:15 Tarzan Rıfkı

03:00 Şabaniye

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:15 Kısmet</p> <p>12:45 Yasak Elma</p> <p>14.30 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi</p> <p>16:30 Yaz Şarkısı</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>02:00 Yasak Elma</p> <p>04:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Kısmet

12:45 Yasak Elma

14.30 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

16:30 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

02:00 Yasak Elma

04:00 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 Yedi Silahşörler</p> <p>12:30 Eski Dost</p> <p>14:30 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Yedi Silahşörler</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Yedi Silahşörler

12:30 Eski Dost

14:30 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Yedi Silahşörler

02:30 Kırmızı Oda

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:50 Aslan Ailem</p> <p>08:50 Hayatımın Neşesi</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>16:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Yirmisekiz</p> <p>00:25 Hayatımın Neşesi</p> <p>05:25 Şehirden Uzakta</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Aslan Ailem

08:50 Hayatımın Neşesi

11:45 Enine Boyuna

13:00 Benim Güzel Ailem

16:00 Sen Türkülerini Söyle

19:00 Ana Haber

20:00 Yirmisekiz

00:25 Hayatımın Neşesi

05:25 Şehirden Uzakta

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ateş Kuşları</p> <p>10:10 Mary Poppins: Sihirli Dadı - Yabancı Sinema</p> <p>12:50 Vermem Seni Ellere</p> <p>16:50 Mucize</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:20 Vermem Seni Ellere</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ateş Kuşları

10:10 Mary Poppins: Sihirli Dadı - Yabancı Sinema

12:50 Vermem Seni Ellere

16:50 Mucize

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

00:20 Üvey Anne

03:20 Vermem Seni Ellere

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