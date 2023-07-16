TV yayın akışı 16 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Eski Evdeki Büyülü Saat
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Salak Milyoner
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hükümet Kadını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yirmisekiz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Vermem Seni Ellere
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Arası
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Ya Çok Seversen
15:45 Dönence
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Eski Evdeki Büyülü Saat
22:15 Eski Evdeki Büyülü Saat
00:30 Kung Fu Savaşları
02:15 Dönence
04:15 5N1K
04:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Hükümet Kadını
22:15 Hükümet Kadını
00:30 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Türk Müziği
05:00 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tarkan Altın Madalyo
14:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
16:15 Şabaniye
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Salak Milyoner
21:45 Tarzan Rıfkı
23:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
01:15 Tarzan Rıfkı
03:00 Şabaniye
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Kısmet
12:45 Yasak Elma
14.30 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
16:30 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
02:00 Yasak Elma
04:00 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Yedi Silahşörler
12:30 Eski Dost
14:30 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Yedi Silahşörler
02:30 Kırmızı Oda
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Aslan Ailem
08:50 Hayatımın Neşesi
11:45 Enine Boyuna
13:00 Benim Güzel Ailem
16:00 Sen Türkülerini Söyle
19:00 Ana Haber
20:00 Yirmisekiz
00:25 Hayatımın Neşesi
05:25 Şehirden Uzakta
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:10 Mary Poppins: Sihirli Dadı - Yabancı Sinema
12:50 Vermem Seni Ellere
16:50 Mucize
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
00:20 Üvey Anne
03:20 Vermem Seni Ellere
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