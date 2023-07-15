Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?
Görevimiz Tehlike 3 filmi Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Görevimiz Tehlike 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?
Çekimleri Roma, Çin (Şanghay ve Xitang), Almanya (Berlin), İtalya (Roma ve Caserta), ABD (Kaliforniya ve Virginia) ve Vatikan'da gerçekleşen Görevimiz Tehlike 3 konusu merak ediliyor. Peki, Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 KONUSU NE?
Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmış, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le birlikte gözlerden uzak yeni bir hayata başlamıştı. Fakat ajanın geçmişi burada da onu rahat bırakmayacaktır. Eski görev arkadaşlarından biri olan John Musgrave bir görevle çıkagelmiştir... Azılı bir silah kaçakçısı olan Owen Davian kimse tarafından durdurulamamıştır. Bu suçluyu yakalayabilmek için ihtiyaç duyulan tek kişi Ethan Hunt'tır...
GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tom Cruise - Ethan Hunt
Philip Seymour Hoffman - Owen Davian
Ving Rhames - Luther Stickell
Billy Crudup - John Musgrave
Michelle Monaghan - Julia "Jules" Meade
Keri Russell - Lindsey Farris
Simon Pegg - Benjamín "Benji" Dunn
Laurence Fishburne - Theodore Brassel
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