Yayınlanma: 15.07.2023 - 13:12

Güncelleme: 15.07.2023 - 13:12

Başka Bir Dünya filminin yönetmen koltuğunda Mike Cahill otururken filmin senaryosunu Brit Marling ve Mike Cahill kaleme aldı. Peki, Başka Bir Dünya filmi konusu nedir? Başka Bir Dünya oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Solar sistem üzerinde başka bir gezegenin keşfedildiği gece dünya üzerinde başka başka hayatlarda, rastlantı dediğimiz ve aslında önemli bir cevabı olan olaylar vuku bulur. Hikayenin kahramanlarındanhırslı ve genç bir öğrenci ile başarılı bir yazar umulmadık ve trajik bir kaza esnasında karşılaşırlar. Sözde rastlantı olarak gelişen bu çarpışma aslında birçok anlam içermektedir ki yaşayarak ve deneyimleyerek herkes payına düşeni alacaktır. Bu filmin izleyicisinin payına düşenler de cabası diyebiliriz.

BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

William Mapother - John Murroughs

Brit Marling - Rhoda Williams

Matthew-Lee Erlbach - Alex

DJ Flava - Himself

Meggan Lennon - Maya Burroughs

AJ Diana - Johns Son

Bruce Colbert - Symposium Speaker

Paul Mezey - Symposiun Speaker

BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Başka Bir Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.