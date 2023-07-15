Başka Bir Dünya filmi konusu nedir? Başka Bir Dünya oyuncuları kimler?

Başka Bir Dünya (Another Earth) filmi TRT2 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başka Bir Dünya filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Başka Bir Dünya filmi konusu nedir? Başka Bir Dünya oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 13:12
Başka Bir Dünya filmi konusu nedir? Başka Bir Dünya oyuncuları kimler?
Abone Ol google-news

Başka Bir Dünya filminin yönetmen koltuğunda Mike Cahill otururken filmin senaryosunu Brit Marling ve Mike Cahill kaleme aldı. Peki, Başka Bir Dünya filmi konusu nedir? Başka Bir Dünya oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Solar sistem üzerinde başka bir gezegenin keşfedildiği gece dünya üzerinde başka başka hayatlarda, rastlantı dediğimiz ve aslında önemli bir cevabı olan olaylar vuku bulur. Hikayenin kahramanlarındanhırslı ve genç bir öğrenci ile başarılı bir yazar umulmadık ve trajik bir kaza esnasında karşılaşırlar. Sözde rastlantı olarak gelişen bu çarpışma aslında birçok anlam içermektedir ki yaşayarak ve deneyimleyerek herkes payına düşeni alacaktır. Bu filmin izleyicisinin payına düşenler de cabası diyebiliriz.

BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

William Mapother - John Murroughs

Brit Marling - Rhoda Williams

Matthew-Lee Erlbach - Alex

DJ Flava - Himself

Meggan Lennon - Maya Burroughs

AJ Diana - Johns Son

Bruce Colbert - Symposium Speaker

Paul Mezey - Symposiun Speaker

BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Başka Bir Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.


Başka Bir Dünya Another Earth Film filmler TRT2

İlgili Haberler

Sakın Öldürme filmi konusu nedir? Sakın Öldürme oyuncuları kimler?

Sakın Öldürme filmi konusu nedir? Sakın Öldürme oyuncuları kimler?
Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler?

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler?
Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?

Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?

En Çok Okunan Haberler