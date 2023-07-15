Başka Bir Dünya filmi konusu nedir? Başka Bir Dünya oyuncuları kimler?
Başka Bir Dünya (Another Earth) filmi TRT2 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başka Bir Dünya filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Başka Bir Dünya filmi konusu nedir? Başka Bir Dünya oyuncuları kimler?
Başka Bir Dünya filminin yönetmen koltuğunda Mike Cahill otururken filmin senaryosunu Brit Marling ve Mike Cahill kaleme aldı. Peki, Başka Bir Dünya filmi konusu nedir? Başka Bir Dünya oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Solar sistem üzerinde başka bir gezegenin keşfedildiği gece dünya üzerinde başka başka hayatlarda, rastlantı dediğimiz ve aslında önemli bir cevabı olan olaylar vuku bulur. Hikayenin kahramanlarındanhırslı ve genç bir öğrenci ile başarılı bir yazar umulmadık ve trajik bir kaza esnasında karşılaşırlar. Sözde rastlantı olarak gelişen bu çarpışma aslında birçok anlam içermektedir ki yaşayarak ve deneyimleyerek herkes payına düşeni alacaktır. Bu filmin izleyicisinin payına düşenler de cabası diyebiliriz.
BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
William Mapother - John Murroughs
Brit Marling - Rhoda Williams
Matthew-Lee Erlbach - Alex
DJ Flava - Himself
Meggan Lennon - Maya Burroughs
AJ Diana - Johns Son
Bruce Colbert - Symposium Speaker
Paul Mezey - Symposiun Speaker
BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Başka Bir Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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