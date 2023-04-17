TV yayın akışı 17 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni haftaya başladığımız Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Veda Mektubu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞ 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
17:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Tetikçinin Oğlu
03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:30 Tetikçinin Oğlu
07:00 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
23:30 Üç Kız Kardeş
01:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:30 Güneşi Beklerken
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:30 Toprak ile Fidan
03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aile
02:45 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Kara Tahta
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
22:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuüu "Hikayeler"
02:50 Sahur Bereketi
04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahana
16:00 Esra Erol'da
18:45 atv Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
21:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
05:30 Canım Annem
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