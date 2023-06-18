TV yayın akışı 18 Haziran Pazar! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2023 Pazar, 11:20
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güzel Günler</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Seni Ellere </p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güzel Günler

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Seni Ellere 

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:15 Konuştukça</p> <p>09:20 Set Arası</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda İle Omuz Omuza</p> <p>14:00 Çinliler Geliyor</p> <p>15:45 Camdaki Kız</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış</p> <p>22:15 Labirent: Ölümcül Kaçış</p> <p>00:30 Üç Kız Kardeş</p> <p>03:15 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 5N1K</p> <p>05:15 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Arası

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Çinliler Geliyor

15:45 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış

22:15 Labirent: Ölümcül Kaçış

00:30 Üç Kız Kardeş

03:15 Poyraz Karayel

04:45 5N1K

05:15 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Seven Ne Yapmaz</p> <p>09:00 Sucu Kamil</p> <p>11:00 Tülin Şahin İle Moda</p> <p>12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Çöp Adam</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Çöp Adam</p> <p>02:15 Vahe İle Evdeki Mutluluk</p> <p>04:00 Türk Müziği</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Seven Ne Yapmaz

09:00 Sucu Kamil

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

02:15 Vahe İle Evdeki Mutluluk

04:00 Türk Müziği

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Baba Bizi Eversene</p> <p>16:15 Petrol Kralları</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler </p> <p>00:15 Petrol Kralları</p> <p>02:15 Maviye Sürgün</p> <p>03:45 Baba Bizi Eversene</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba Bizi Eversene

16:15 Petrol Kralları

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler 

00:15 Petrol Kralları

02:15 Maviye Sürgün

03:45 Baba Bizi Eversene

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:35 Hercai</p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatiopğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>15:30 Aldatmak</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Vermem Seni Ellere </p> <p>22:30 Vermem Seni Ellere</p> <p>01:15 Vermem Seni Ellere</p> <p>04:00 Ateş Kuşları</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:35 Hercai

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatiopğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Aldatmak

19:00 atv Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere 

22:30 Vermem Seni Ellere

01:15 Vermem Seni Ellere

04:00 Ateş Kuşları

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:35 Ege'nin Hamsisi</p> <p>08:40 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Tek Yürek 04.17</p> <p>13:25 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>23:50 3'te3</p> <p>01:10 Teşkilat</p> <p>03:30 3'te3</p> <p>04:35 Uyanış: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 Ege'nin Hamsisi

08:40 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Tek Yürek 04.17

13:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:50 3'te3

01:10 Teşkilat

03:30 3'te3

04:35 Uyanış: Büyük Selçuklu

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 Büyük Mücadele</p> <p>12:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Komançi İstasyonu</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Büyük Mücadele</p> <p>02:30 Dizi</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Büyük Mücadele

12:45 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Komançi İstasyonu

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Büyük Mücadele

02:30 Dizi

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