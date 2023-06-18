TV yayın akışı 18 Haziran Pazar! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kısmet
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Vermem Seni Ellere
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Arası
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Çinliler Geliyor
15:45 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış
22:15 Labirent: Ölümcül Kaçış
00:30 Üç Kız Kardeş
03:15 Poyraz Karayel
04:45 5N1K
05:15 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Seven Ne Yapmaz
09:00 Sucu Kamil
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
02:15 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:00 Türk Müziği
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba Bizi Eversene
16:15 Petrol Kralları
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Petrol Kralları
02:15 Maviye Sürgün
03:45 Baba Bizi Eversene
ATV YAYIN AKIŞI
06:35 Hercai
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatiopğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Aldatmak
19:00 atv Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
22:30 Vermem Seni Ellere
01:15 Vermem Seni Ellere
04:00 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:35 Ege'nin Hamsisi
08:40 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Tek Yürek 04.17
13:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:50 3'te3
01:10 Teşkilat
03:30 3'te3
04:35 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Büyük Mücadele
12:45 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Komançi İstasyonu
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Büyük Mücadele
02:30 Dizi
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