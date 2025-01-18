TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...
18 Ocak Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ocak Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kutsal Damacana 4 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Son Hava Bükücü" 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Zembelli 20.00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
23:15 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Sucu Kamil
11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12.00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:00 Yerli Dizi
14:45 Sen Ağlama İstanbul
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20.00 Sahipsizler
22.45 Direniş Karatay
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Memet Özer ile Mutfakta
12.30 Kamera Arkası
13.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16.00 Kızıl Goncalar
19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
23.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
12:45 Kuruluş Osman
15:30 Bir Gece Masalı
16:00 Zembilli
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.50 Yedi Numara
08.50 Yeditepe İstanbul
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.40 Yaşam Başka Yerde
12.00 Son Hava Bükücü
14.05 Teşkilat
18.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
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