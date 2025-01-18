TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...

18 Ocak Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ocak Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Kutsal Damacana 4 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Son Hava Bükücü" 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Zembelli 20.00