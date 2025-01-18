TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2025 Cumartesi, 09:58
TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...

18 Ocak Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ocak Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kutsal Damacana 4 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Son Hava Bükücü" 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Zembelli 20.00

TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehir

23:15 Arka Sokaklar

TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Sucu Kamil

11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12.00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:00 Yerli Dizi

14:45 Sen Ağlama İstanbul

16:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20.00  Sahipsizler

22.45 Direniş Karatay

TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Memet Özer ile Mutfakta

12.30 Kamera Arkası

13.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

16.00 Kızıl Goncalar

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

23.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

12:45 Kuruluş Osman 

15:30 Bir Gece Masalı

16:00 Zembilli

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

TV yayın akışı 18 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.50 Yedi Numara

08.50 Yeditepe İstanbul

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.40 Yaşam Başka Yerde

12.00 Son Hava Bükücü

14.05 Teşkilat

18.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

TV rehberi yayın akışı dizi

En Çok Okunan Haberler