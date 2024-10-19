TV yayın akışı 19 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
19 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ekim Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Umut Kanatları 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
23:15 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Güzel Aşıklar Diyarı
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
14:00 Yabani
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sefirin Kızı
11:30 Aramızda Kalsın
16:00 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Umut Kanatları
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgası
10:45 Parola Parola
12:30 Gazete Magazin Yaz
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10: 20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Karadut
14:00 Kuruluş Osman
17:00 Alfa Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Top Gun
22:40 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Hayallerinin Peşinde
12:00 Teşkilat
14:50 Mehmed
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 'Yenidoğan çetesi' liderinin ilk ifadesi!
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Ölüm nedeni belli oldu!
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- Yurtdışına kaçtı iddiası
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- Yenidoğan çetesi lideri YouTube programına bile katılmış