TV yayın akışı 19 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ekim Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Mucize Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Film

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Tehlikeli Yürüyüş

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak