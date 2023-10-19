TV yayın akışı 19 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2023 Perşembe, 09:48
<p><strong>Perşembe</strong> gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ekim Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Adım Farah</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Mucize Aşk</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yerli Film</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Tehlikeli Yürüyüş</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ekim Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Mucize Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yerli Film

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Tehlikeli Yürüyüş

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dilek Taşı</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>05:00 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

05:00 Güneşi Beklerken

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12.00 En Hamarat Benim</p> <p>15:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>17:30 Hudutsuz Sevda</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Hudutsuz Sevda</p> <p>00:00 Yabani</p> <p>02:45 Kader Bağları</p> <p>04:45 Bu Tabak Kimin?</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Yabani

02:45 Kader Bağları

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Mucize Aşk</p> <p>22:30 Aile</p> <p>00:45 Mucize Aşk</p> <p>02:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mucize Aşk

22:30 Aile

00:45 Mucize Aşk

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Benim Tatlı Yalanım</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak</p> <p>16:30 Güzel Köylü</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Yerli Dizi</p> <p>20:00 Yerli Sinema</p> <p>22:15 Yerli Dizi</p> <p>00:30 Yerli Sinema</p> <p>03:30 Yerli Dizi</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yerli Dizi

20:00 Yerli Sinema

22:15 Yerli Dizi

00:30 Yerli Sinema

03:30 Yerli Dizi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>01:20 Safir</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p> <p>05:35 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Safir

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:35 İncir Ağacı </p> <p>06:25 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:55 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Tehlikeli Yürüyüş</p> <p>22:00 Rüzgarın Oğlu</p> <p>00:15 Tehlikeli Yürüyüş</p> <p>02:15 Seksenler</p> <p>03:50 Diriliş Ertuğrul</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 İncir Ağacı 

06:25 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tehlikeli Yürüyüş

22:00 Rüzgarın Oğlu

00:15 Tehlikeli Yürüyüş

02:15 Seksenler

03:50 Diriliş Ertuğrul

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