TV yayın akışı 19 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ekim Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dilek Taşı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Mucize Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Film
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Tehlikeli Yürüyüş
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Yabani
02:45 Kader Bağları
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mucize Aşk
22:30 Aile
00:45 Mucize Aşk
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yerli Dizi
20:00 Yerli Sinema
22:15 Yerli Dizi
00:30 Yerli Sinema
03:30 Yerli Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Safir
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:35 İncir Ağacı
06:25 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tehlikeli Yürüyüş
22:00 Rüzgarın Oğlu
00:15 Tehlikeli Yürüyüş
02:15 Seksenler
03:50 Diriliş Ertuğrul
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