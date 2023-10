Wolverin'li yeni Deadpool filmi ertelenebilir

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:57

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:57

Deadpool 3'ün yönetmeni Shawn Levy, filmin planlanan 3 Mayıs 2024 vizyon tarihi konusunda şüphelerini dile getirerek, devam eden oyuncu grevinin bu tarihi tehlikeye attığını açıkladı.

Yakın zamanda verdiği bir röportajda Levy, filmin yarısının çekildiğini ve kurgulandığını açıklamıştı, ancak prodüksiyonun yakında devam etmemesi halinde vizyon tarihinin tehlikeye girebileceğini belirtti. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın beraber yer alacağı filmin çekimleri başlamasından iki ay sonra Temmuz ayında durmuştu.

Yönetmen Levy, 'Resmi bir [vizyon tarihi] olup olmadığını bile bilmiyorum. Kesinlikle, oyuncuların grevi ve prodüksiyona verilen uzun ara bu vizyon tarihini gerçekten tehlikeye attı. Filmin yarısını çektik. İşe geri dönmek ve bu filmi önümüzdeki yıl vizyona sokmak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Deadpool 3'ün prodüksiyonu, Screen Actors Guild of America - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) ve Screenwriters Guild of America'nın (WAG) sendikalarının greve gitmesi nedeniyle durdurulmuştu.

WGA, sendikaların Sinema ve Televizyon Yapımcıları İttifakı (AMPTP) ile geçici bir anlaşmaya varmasının ardından 27 Eylül'de beş aylık tarihi grevin sona erdiğini duyurdu. Ancak SAG-AFTRA grevi henüz sona ermedi ve oyuncular ile Hollywood stüdyoları arasındaki müzakereler sonuçlanmadı. Levy'nin açıklamalarına göre Deadpool 3'ün vizyon tarihi belirsizliğini koruyor.