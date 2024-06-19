TV yayın akışı 19 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 19 Haziran Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 19 Haziran Çarşamba TV rehberi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Baba
08:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
10:15 Sivri Akıllılar
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Şekerpare
23:45 Tokatçı
00:15 Kızılcık Şerbeti
01:30 Sivri Akıllılar
03:00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Orman Çocuğu
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
21:50 Alan
00:50 Kötü Çocuk
03:00 Destan
05:30 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Yol Arkadaşım 2
00:45 İstanbullu Gelin
03:15 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Asi Kabadayı
15:45 Gazete Magazin
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:10 Uğurlugiller
07:35 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Arnavutluk"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İskoçya-İsviçre"
00:15 Sakın Dışarı Çıkma
04:05 Alişan İle Hayata Gülümse
06:05 Seksenler
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bi Küçük Eylül Meselesi
00:30 Mucize Doktor
02:45 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
14:00 Görgüsüzler
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
00:45 Turnike
03:00 Güneşin Kızları
05:00 Tatlı İntikam
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