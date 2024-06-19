TV yayın akışı 19 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 19 Haziran Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 19 Haziran Çarşamba TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2024 Çarşamba, 09:51
TV yayın akışı 19 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Baba

08:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir 

10:15 Sivri Akıllılar 

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı 

21:45 Şekerpare 

23:45 Tokatçı 

00:15 Kızılcık Şerbeti

01:30 Sivri Akıllılar 

03:00 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 19 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Orman Çocuğu 

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma 

21:50 Alan

00:50 Kötü Çocuk 

03:00 Destan

05:30 Kalp Yarası

TV yayın akışı 19 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2 

22:30 Yol Arkadaşım 2 

00:45 İstanbullu Gelin

03:15 Dolunay

04:30 Baba Ocağı

06:00 Güzel Köylü

TV yayın akışı 19 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Asi Kabadayı 

15:45 Gazete Magazin

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Cevap Ver Türkiye

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TV yayın akışı 19 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:10 Uğurlugiller

07:35 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Arnavutluk"

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan"

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İskoçya-İsviçre"

00:15 Sakın Dışarı Çıkma 

04:05 Alişan İle Hayata Gülümse

06:05 Seksenler

TV yayın akışı 19 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:30 Şahane Hayatım

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Bi Küçük Eylül Meselesi 

00:30 Mucize Doktor

02:45 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 19 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yalan

14:00 Görgüsüzler 

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

00:45 Turnike

03:00 Güneşin Kızları

05:00 Tatlı İntikam

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