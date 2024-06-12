Amazon Prime'ın sevilen dizisinden final kararı!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 19:12

Güncelleme: 12.06.2024 - 19:12

Amazon Prime Video'da 3 sezondur izleyicisi ile buluşan ve yakında 4. sezonu ile ekranlara gelecek olan The Boys dizisinden final kararı geldi. Dizi 5. sezon ile ekranlara veda edecek.

Dizinin 8 bölümden oluşacak final sezonu için çekimler kasım ayında başlayacak.



1 ay önce 5. sezon onayı geldiği duyurulan dizinin final kararı dizi sorumlusu Eric Kripke tarafından duyuruldu.

The Boys dizisinin beş sezon olarak planladığını belirten Kripke şunları söyledi:

Beş iyi bir yuvarlak sayı gibi görünüyor. Hikayeyi anlatmak yeterli ama aynı zamanda hoş karşılanmasını bozmadan onu doruğa ulaştırmak da yeterli.

Hiç kimse bu sezonu (dördüncü) sonunda 'Gelecek yıl bitiyor değil mi?' gibi hissetmeden izleyemez. Bu yüzden bunu duyursak iyi olur ki insanlar o harika, destansı sona doğru gidiyor hissi ile izleyebilsin, umduğum şey bu.



