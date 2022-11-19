TV yayın akışı 19 Kasım 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Darmaduman
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Prometheus
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI
06:15 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Darmaduman
14:30 İyilik
16:30 Bir Peri Masalı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
01:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Köylü
06:45 Güzel Köylü
07:30 Toprak ile Fidan
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Prometheus
22:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show
01:00 Prometheus
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Güzel Günler
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Güzel Günler
02:30 Baba
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Tuzak
13:15 Pişir de Görelim
16:15 Recep İvedik
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Kalk Gidelim
09:55 Hayallerinin Peşinde
10:50 Yürek Çıkmazı
13:40 İnatçı
15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Yalnız Kurt
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Kuruluş Osman
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