TV yayın akışı 19 Kasım 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Darmaduman

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Prometheus

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show