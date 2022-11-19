TV yayın akışı 19 Kasım 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 10:33
<p>Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Darmaduman</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Prometheus</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p>

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Darmaduman

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Prometheus

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:15 O Kız</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Üç Kız Kardeş</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00 Darmaduman</p> <p>14:30 İyilik</p> <p>16:30 Bir Peri Masalı</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Darmaduman</p> <p>01:00 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:15 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Darmaduman

14:30 İyilik

16:30 Bir Peri Masalı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

01:00 Yasak Elma

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Güzel Köylü</p> <p>06:45 Güzel Köylü</p> <p>07:30 Toprak ile Fidan</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Yerli Dizi</p> <p>15:00 En Güzel Bölüm</p> <p>15:15 Gecenin Ucunda</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Prometheus</p> <p>22:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show </p> <p>01:00 Prometheus</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Köylü

06:45 Güzel Köylü

07:30 Toprak ile Fidan

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Prometheus

22:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show 

01:00 Prometheus

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Güzel Günler </p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Güzel Günler</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30 Güzel Günler</p> <p>02:30 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler 

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Güzel Günler

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Güzel Günler

02:30 Baba

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Tuzak</p> <p>13:15 Pişir de Görelim</p> <p>16:15 Recep İvedik</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Tuzak

13:15 Pişir de Görelim

16:15 Recep İvedik

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:55 Kalk Gidelim</p> <p>09:55 Hayallerinin Peşinde</p> <p>10:50 Yürek Çıkmazı</p> <p>13:40 İnatçı</p> <p>15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Kalk Gidelim

09:55 Hayallerinin Peşinde

10:50 Yürek Çıkmazı

13:40 İnatçı

15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>13:00 Yalnız Kurt</p> <p>16:00 Kuruluş Osman</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:20 Kuruluş Osman</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Yalnız Kurt

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Kuruluş Osman

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