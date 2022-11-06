Güzel Günler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Show TV'nin yeni projelerinden Güzel Günler dizi 6 Kasım Pazar günü itibariyle başlıyor. Peki, Güzel Günler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Güzel Günler dizisi nerede çekiliyor?
2022'de yeni yayımlanmaya başlayan dizilerden biri de Güzel Günler olacak. Yönetmenliğinde Osman Taşçı, senaryosunda ise Selin Tunç bulunan dizi heyecanla bekleniyor. Yeni başlayacak olan dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Selma, gidebileceği bütün yolların engellerle kaplı olduğunu anladığında, babasının mirasını alabilmek için, altında babasından kalma hurda arabası ve yanında tüm varlığı olan kardeşi Leylim'le Van'dan İstanbul'a gelir. Selma'nın mirası alabilmesi için tek yol, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Selma ve Mihran aynı gün doğmuştur ve doğdukları anda birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilmiştir. Mihran bir gün Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçmüştür. Selma, Mihran'ı bulur fakat Mihran haricinde hayatı değişen başkaları da olacaktır: Mihran'ın barista kuzeni Atakan, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim.
GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Binnur Kaya (Kıymet)
Ecem Erkek (Füsun)
Leyla Tanlar (Selma)
Zeynep Çamcı (Altan)
Olgun Toker (Atakan)
Burak Dakak (Mihran)
Yıldıray Şahinler (Hakim)
Orkuncan İzan (Feyyaz)
Duygu Köse (Leylim)
Seray Gözler (Saliha)
Oya İloğulları (Alya)
Dora Dalgıç (Ayşim)
Enginay Gültekin (Dilşat)
Edip Saner (Çetin)
GÜZEL GÜNLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimlerinin İstanbul ve Van'da gerçekleşeceği düşünülüyor.
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