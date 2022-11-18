Quentin Tarantino dizi çekmeye hazırlanıyor

18 Kasım 2022 Cuma, 15:27

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino geçen, yeni kitabı "Cinema Speculation"ın tanıtımı için New York'ta düzenlenen bir söyleşiye katıldı.

Beyazperde'nin haberine göre; filmleri ve kariyeri hakkında konuşan yönetmeni 2023'te sekiz bölümlük bir dizi çekmek için televizyona geri dönmeyi planladığını da açıkladı.

Tarantino daha önce televizyon için yönetmenlik yaptı ve 2005 yılında “CSI: Crime Scene Investigation”ın iki bölümünü yönetti.

AYRINTI VERMEDİ

Geçen şubat ayında ise yönetmenin FX'in “Justified”ını yönetmek için görüşmelerde bulunduğuna dair haberler çıkmıştı. Tarantino, televizyon projesinin ayrıntılarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Söyleşi, Tarantino'nun yıllar içinde etrafında döndüğü diğer projelere değindiği pek çok konuyu ele aldı. Senarist ve yönetmen, en iyi filmim dediği “Bir Zamanlar Hollywood'da" filmini tamamlanmadan önce bir oyun yazdığını paylaştı.

SAMUEL JACKSON'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞ

Ayrıca, Samuel L. Jackson'ın 2000 yapımı "Shaft" filminin yeniden yazımı için kendisine yaklaştığını ancak bu teklifi reddettiğini belirtti.

Seçme şansı verilirse hangi çizgi romanı uyarlayacağı sorulduğunda Tarantino, Marvel'ın “Çavuş Fury ve Uluyan Komandoları”nı ekrana taşımak isteyeceğini belitti.

Bu çizgi roman, Marvel Sinematik Evreni'nde Samuel L. Jackson tarafından canlandırılan Nick Fury'yi ve 2011 yapımı “Captain America: The First Avenger”da ortaya çıkan, aynı adı taşıyan 2. Dünya Savaşı biriminin maceralarını konu alıyor. Ancak Tarantino'nun gündeminde gerçekten bir çizgi roman uyarlaması yönetmek yok.