TV yayın akışı 19 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 19 Mart Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 19 Mart Salı TV rehberi...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 2019
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabani
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yan Oda
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
TRT1 Yayın Akışı
06:35 Benim Adım Melek
09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Karaağaç Destanı
16:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
18:15 Ramazan Sevinci
19:25 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
01:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
04:00 Sahur Bereketi
ATV Yayın Akışı
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:50 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Aldatmak
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW (FOX) Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Korkma Ben Yanındayım
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Yabani
00:15 Korkma Ben Yanındayım
02:45 Yaz Şarkısı
03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
Kanal D Yayın Akışı
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Yarından Sonra
22:30 Yabancı Sinema Taksi 5
00:15 Taş Kağıt Makas
02:00 İnci Taneleri
03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:50 Arda’nın Ramazan Mutfağı
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yan Oda
22:45 Yan Oda
01:00 Yalı Çapkını
03:30 Aramızda Kalsın
04:30 Aramızda Kalsın
05:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
TV8 Yayın Akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kapımdaki Casus
22:00 Yabancı Sinema Çılgın Joe
23:45 Bahar
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