TV yayın akışı 19 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 19 Mart Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 19 Mart Salı TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2024 Salı, 09:33
TV yayın akışı 19 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 2019

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yan Oda

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

TV yayın akışı 19 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 Yayın Akışı

06:35 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Karaağaç Destanı

16:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

18:15 Ramazan Sevinci

19:25 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

01:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:50 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

04:00 Sahur Bereketi

TV yayın akışı 19 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:50 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV yayın akışı 19 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW (FOX) Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Korkma Ben Yanındayım

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Yabani

00:15 Korkma Ben Yanındayım

02:45 Yaz Şarkısı

03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

TV yayın akışı 19 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Yarından Sonra

22:30 Yabancı Sinema Taksi 5

00:15 Taş Kağıt Makas

02:00 İnci Taneleri

03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:50 Arda’nın Ramazan Mutfağı

TV yayın akışı 19 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yan Oda

22:45 Yan Oda

01:00 Yalı Çapkını

03:30 Aramızda Kalsın

04:30 Aramızda Kalsın

05:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

TV yayın akışı 19 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

TV yayın akışı 19 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kapımdaki Casus

22:00 Yabancı Sinema Çılgın Joe

23:45 Bahar

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