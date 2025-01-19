TV yayın akışı 19 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 19 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ocak günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2025 Pazar, 10:10
TV yayın akışı 19 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20.00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

TV yayın akışı 19 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Annem Ankara

23:15 İnci Taneleri

02:00 Zalim İstanbul

04:15 5N1K

04:45 Kuzey Güney

TV yayın akışı 19 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Yedi Numara

06:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

10:00 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Enine Boyuna

13:00 Ufkun Ötesinde

15:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

18:15 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:30 Gönül Dağı

04:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 19 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 19 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

17:00 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

02:00 Güzel Köylü

04:00 Türk Müziği

05:00 Söz

TV yayın akışı 19 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

15:30 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Zembilli

TV yayın akışı 19 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:45 Gazete Magazin

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 19 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

15:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

21:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:45 Kızıl Goncalar

03:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

05:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

05:45 Şahane Hayatım

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