TV yayın akışı 19 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ocak günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20.00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Annem Ankara
23:15 İnci Taneleri
02:00 Zalim İstanbul
04:15 5N1K
04:45 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Yedi Numara
06:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
10:00 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Enine Boyuna
13:00 Ufkun Ötesinde
15:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
18:15 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Gönül Dağı
04:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
17:00 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
02:00 Güzel Köylü
04:00 Türk Müziği
05:00 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Zembilli
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
05:00 Gençlik Rüzgarı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
21:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:45 Kızıl Goncalar
03:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
05:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
05:45 Şahane Hayatım
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